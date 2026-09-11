Bị CĐV ném chai nước vào đầu, HLV từ chức nhưng chủ tịch không cho

HLV Ismail Kartal tuyên bố từ chức sau khi bị CĐV ném chai nước trúng đầu trong trận ra quân tại Champions League, nhưng Chủ tịch CLB yêu cầu ông tiếp tục công việc.

Ngày 10/9, huấn luyện viên Ismail Kartal của CLB Fenerbahce tuyên bố từ chức ngay trên sóng trực tiếp sau khi đội bóng của ông hòa Roma 1-1 trong ngày trở lại Champions League (Cúp C1 châu Âu) . Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Chủ tịch CLB khẳng định Kartal vẫn sẽ tiếp tục công việc.

Hãng tin Reuters đăng tải những phát biểu của chiến lược gia 65 tuổi tại cuộc họp báo sau trận. Kartal tuyên bố ông sẽ ra đi và “không bao giờ trở lại”, đồng thời cho biết mình đưa ra quyết định này “để mở đường cho CLB”. Thông tin này cũng khiến các cầu thủ Fenerbahce sửng sốt.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fenerbahce, ông Aziz Yildirim, lập tức lên tiếng về vụ việc. Chỉ vài phút sau khi cuộc họp báo kết thúc, ông xác nhận Kartal vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng.

Ông Ismail Kartal, huấn luyện viên của CLB Fenerbahce. (Ảnh: Reuters)

“Một số cổ động viên đã ném chai nước trúng đầu HLV trong trận đấu tối nay. Ông ấy đã bị ảnh hưởng bởi sự việc đó. Tôi vừa nói chuyện với Ismail Kartal. Ông ấy nhắc đến sự cố chai nước và cũng phàn nàn về việc phải chịu nhiều áp lực” , ông Yildirim giải thích.

Khi được hỏi liệu Kartal có nói với ông rằng mình sẽ tiếp tục công việc hay không, Yildirim trả lời: “Ông ấy không cần phải công khai nói rằng mình sẽ tiếp tục. Tôi lớn tuổi hơn ông ấy và tôi đã bảo ông ấy cứ tiếp tục công việc. Chuyện chỉ có vậy. Chúng tôi là một gia đình”.

Kartal từng có một thập kỷ thi đấu trong màu áo Fenerbahce . Ông lần đầu dẫn dắt CLB ở mùa giải 2014-2015, sau đó làm HLV tạm quyền trong mùa 2021-2022, trước khi trở lại đảm nhiệm vị trí HLV trưởng ở mùa giải 2023-2024.

Ông cũng từng giữ vai trò trợ lý HLV tại Fenerbahce trong hai lần gần nhất đội bóng này giành chức vô địch giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig), trước khi trở lại đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Fenerbahce lần thứ tư vào tháng 6 vừa qua.

Fenerbahce về nhì tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 mùa giải liên tiếp gần đây. Mùa này, họ giành quyền góp mặt ở vòng phân hạng Champions League lần đầu tiên sau 18 năm.