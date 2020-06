Bị bà xã chê bai ở khâu chọn mũ, David Beckham quyết tâm thay đổi phong cách, nhận về luôn 2 triệu lượt thả tim

Mới đây, David Beckham đã đăng trên trang cá nhân bức hình đang một mình đi dạo bên ngoài căn hộ trị giá 6,7 triệu euro ở Cotswolds (Anh). Lần này, cựu danh thủ người Anh chọn cho mình một chiếc mũ nồi, áo len màu xanh cùng chiếc quần làm bằng vải corduroy (một loại vải nhung).

Bức hình mới nhất trên trang cá nhân của David Beckham.

"Một ngày khác, một buổi dã ngoại khác và một chiếc mũ khác", David viết lời mô tả. Phong cách của ông bố 4 con lúc này trông đã khác hẳn so với lần xuất hiện gần nhất. Nhiều người cho rằng cựu danh thủ người Anh nhắc tới chi tiết chiếc mũ là bởi muốn đáp lại lời chê của bà xã Victoria. Cuối tháng trước, nhà thiết kế thời trang 46 tuổi từng nhận xét chiếc mũ David chọn mang đi dã ngoại trông "như bị cán qua".

Chiếc mũ của David bị vợ chê như bị xe cán qua.

Nhưng có lẽ với diện mạo mới lần này, Victoria sẽ không chê chồng nữa rồi.

"Trông anh ấy thật tuyệt", "Quá đẹp trai", những lời khen được các fan gửi tặng David. Hiện bài đăng này đã nhận về gần 2 triệu lượt thích cùng gần 100 nghìn bình luận.

Ngoại trừ cậu cả Brooklyn đang ở Mỹ, các thành viên còn lại trong gia đinh David Beckham đã chuyển tới Cotswolds trong quãng thời gian tự cách ly. Theo The Sun, cựu tuyển Anh đang dự định xây thêm cổng và hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn. Ý định này vấp phải sự phản đối của hàng xóm xung quanh do "không khả thi so với vùng quê bình dị như Cotswolds". Sau cùng, gia đình Becks vẫn được chính quyền cho phép.

Căn hộ của gia đình David Beckham