Bí ẩn tuyệt chiêu điểm huyệt chết người của cao thủ sánh ngang Hoắc Nguyên Giáp

Thời Dân Quốc, giới võ lâm Trung Quốc có câu: “Bắc có Hoắc Nguyên Giáp , Nam có Đỗ Tâm Ngũ”. Điều này đủ thấy danh tiếng và võ công của Đỗ Tâm Ngũ cao cường như thế nào. Đỗ Tâm Ngũ từng làm bảo tiêu (hộ tống vận chuyển hàng hóa) cho Tôn Trung Sơn, Tống Giáo Nhân, nên được mệnh danh là “Đệ nhất bảo tiêu”.

Đại hiệp Đỗ Tâm Ngũ

Đỗ Tâm Ngũ (1869–1953) là một trong những võ sư hàng đầu Trung Quốc cuối thời Thanh , đầu thời Dân Quốc. Ông tên thật Thận Quý (còn gọi Thận Khốn, Thận Khoai), hiệu Nho Hiệp, đạo hiệu Đấu Mễ Quan Cư Sĩ, quê tại huyện Từ Lợi, Hồ Nam. Ông là chưởng môn đời thứ hai của phái Tự Nhiên Môn, đồng thời là người kế thừa, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý – pháp – công của môn phái này.

Đỗ Tâm Ngũ được mệnh danh là "Đệ nhất bảo tiêu"

Từ nhỏ, Đỗ Tâm Ngũ đã thông minh, ham học văn chương nhưng sớm bộc lộ niềm đam mê võ thuật. Mồ côi cha từ năm 8 tuổi, gia cảnh sa sút, ông vừa học chữ vừa luyện võ, ban ngày đọc sách, ban đêm khổ luyện. Ông từng học Nam quyền, nội gia Võ Đang. Bước ngoặt lớn nhất của Đỗ Tâm Ngũ là bái Từ Ái Sư – tổ sư Tự Nhiên Môn – làm thầy, trở thành đệ tử chân truyền. Từ đó, Đỗ Tâm Ngũ tiếp thu tinh hoa kết hợp Võ Đang – Thiếu Lâm, đề cao sự hợp nhất giữa ý, khí, nội công và ngoại công, lấy “tự nhiên” làm cốt lõi.

Ở tuổi thanh niên, Đỗ Tâm Ngũ vừa đọc sách thi cử, vừa hành hiệp giang hồ. Ông từng làm tiêu sư, diệt trừ thổ phỉ, cứu người bị bắt cóc. Đầu thế kỷ XX, Đỗ Tâm Ngũ sang Nhật Bản du học, gia nhập Đồng Minh Hội, trở thành vệ sĩ thân cận của Tôn Trung Sơn, trực tiếp tham gia bảo vệ các lãnh tụ cách mạng trước nhiều âm mưu ám sát.

Tượng của Đỗ Tâm Ngũ

Từ thập niên 1920–1930, danh tiếng võ thuật của Đỗ Tâm Ngũ vang khắp Hoa Bắc và Hoa Trung. Ông nhiều lần biểu diễn công phu tại các kỳ thi quốc thuật, được các bậc đại tông sư như Tôn Lộc Đường đánh giá rất cao. Ông đào tạo nhiều đệ tử xuất sắc, trong đó có Vạn Lại Thanh và Quách Kỳ Phượng. Không chỉ truyền võ, ông còn truyền đạo làm người, tinh thần tự cường và lòng yêu nước.

Những năm cuối đời, Đỗ Tâm Ngũ ẩn cư tại Đấu Mễ Quan, sống thanh đạm, nghiên cứu dưỡng sinh, tiếp tục truyền thụ võ học và đạo lý. Ông qua đời năm 1953, để lại hình ảnh một bậc võ học tông sư, hiệp khách và nhân vật văn võ song toàn, có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử võ thuật và phong trào yêu nước Trung Hoa cận đại.

Tuyệt chiêu điểm huyệt chết người

Theo trang 163 , trong võ công của Đỗ Tâm Ngũ, phần bí ẩn nhất chính là điểm huyệt. Điểm huyệt là dùng ngón tay, nắm đấm hoặc dụng cụ đặc biệt tấn công các huyệt vị cụ thể trên cơ thể, gây tê liệt tạm thời, hôn mê, thậm chí tử vong. Tuy nhiên cho tới ngày nay, công phu điểm huyệt vẫn còn gây tranh cãi.

“Cuối thời Thanh đầu Dân Quốc, giang hồ lưu truyền rất nhiều câu chuyện về điểm huyệt: có người nói cao thủ bị điểm huyệt, ba ngày sau mới chết; có người nói chỉ cần một chỉ là đối phương lập tức bất động. Nhưng những câu chuyện ấy phần lớn thiếu chứng cứ xác thực. Đỗ Tâm Ngũ có thực sự biết điểm huyệt hay không? Bạn bè của ông luôn khẳng định rằng ông quả thực nắm giữ môn công phu này”, t rang 163 viết.

Diễn viên Hà Thịnh Minh từng thủ vai Đỗ Tâm Ngũ

Trang 163 sau đó thuật lại một cao thủ võ thuật thời Dân Quốc qua đời sau khi giao đấu với Đỗ Tâm Ngũ. Thậm chí, người này đánh 1 đòn trúng Đỗ Tâm Ngũ nhưng sau đó bản thân lại qua đời một cách kỳ lạ.

“Triệu Kim Bưu là một cao thủ khác trong giới võ thuật Dân Quốc, từng đánh bại không ít đối thủ trên đài, được xem là một nhân vật cứng rắn của võ lâm. Nghe nói ông từng giao thủ với Đỗ Tâm Ngũ, một quyền đánh trúng Đỗ Tâm Ngũ, thắng bại chưa phân, nhưng điều quái lạ là ngày hôm sau Triệu Kim Bưu lại đột ngột qua đời”, trang 163 viết.

Tờ Toutiao đã thuật lại việc giao đấu của Triệu Kim Bưu và Đỗ Tâm Ngũ. Cả hai kết oán với nhau từ trước bởi huynh đệ kết nghĩa của Triệu Kim Bưu từng bị Đỗ Tâm Ngũ đánh bại.

Triệu Kim Bưu lấy cớ mừng sinh nhật 40 tuổi, mời khắp các võ sư, trong đó có cả Đỗ Tâm Ngũ. Ai cũng hiểu đây không phải bữa tiệc bình thường, đúng kiểu “Hồng Môn yến”, nhắm vào Đỗ Tâm Ngũ.

Trịnh Thiếu Thu từng đóng vai Đỗ Tâm Ngũ

Đỗ Tâm Ngũ biết ngay đây là cái bẫy mà Triệu Kim Bưu bày ra. Ban đầu ông muốn từ chối, nhưng Triệu Kim Bưu không chỉ đích thân mời, còn nhờ mấy lão võ sư đức cao vọng trọng đứng ra khuyên nhủ, khiến Đỗ Tâm Ngũ không thể không nhận lời.

Trong tiệc, Triệu Kim Bưu bề ngoài bình thản, như không có chuyện gì. Đến khi rượu qua ba tuần, mọi người hơi ngà say, hắn nâng chén tiến đến bên Đỗ Tâm Ngũ. Ai nấy tưởng đây là màn giảng hòa, nhưng đúng lúc Đỗ Tâm Ngũ vừa giơ chén, Triệu Kim Bưu bất ngờ tập kích, một quyền đánh thẳng vào ngực.

Chỉ thấy hai tay Đỗ Tâm Ngũ linh hoạt như rắn, vừa đỡ vừa điểm trúng huyệt Thiên Đột của đối phương. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức người ngoài chỉ thấy Triệu Kim Bưu đứng đờ ra. Bên ngoài chỉ biết hắn đánh trúng một quyền, còn có kẻ thì thầm rằng Đỗ Tâm Ngũ lần này “chịu thiệt”, nhưng sự thật ra sao, chỉ người trong nghề mới mơ hồ hiểu được.

"Sáng hôm sau, Triệu Kim Bưu chết một cách không minh bạch. Nghe nói từ đêm hôm trước Triệu Kim Bưu đã thấy khó chịu, nhưng không dám nói ra, đến khi trời sáng thì không tỉnh lại nữa. Giang hồ đồn rằng, đó chính là hậu quả của việc bị Đỗ Tâm Ngũ điểm huyệt – bên ngoài không thấy gì nhưng thực chất là chiêu chí mạng, không ai có thể kêu oan", tờ Toutiao viết.