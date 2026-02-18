Bí ẩn mùng 2 Tết: Chu Thanh Huyền diện áo dài bên Quang Hải, netizen ngơ ngác "ủa người ở Singapore thi đấu là ai"?

Mùng 2 Tết âm lịch, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi Chu Thanh Huyền đăng tải loạt ảnh diện áo dài hồng nổi bật, tươi tắn đón xuân bên ông xã - tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Cặp đôi tay trong tay, cười rạng rỡ giữa khung cảnh tràn ngập sắc xuân khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì quá đỗi đẹp đôi.

Trong loạt ảnh, Chu Thanh Huyền ghi điểm với visual ngọt ngào, tà áo dài truyền thống tôn lên nhan sắc dịu dàng. Bên cạnh cô, Quang Hải diện áo thun đơn giản, thoải mái nhưng vẫn cực kỳ bảnh bao. Cả hai đứng dưới cây quất sai trĩu quả - khung cảnh đậm chất Tết miền Bắc, nhìn là thấy không khí sum vầy, ấm áp.

Thế nhưng, giữa những lời khen ngợi, một "câu hỏi khó" lập tức xuất hiện và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán: "Ơ kìa, Quang Hải đang ở Singapore thi đấu mà, vậy người trong ảnh là ai?"...

Được biết, trong dịp đầu năm, Quang Hải vẫn đang cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội tập luyện và thi đấu tại Singapore theo lịch trình của đội bóng. Hình ảnh anh xuất hiện trên sân cỏ, mướt mồ hôi trong màu áo thi đấu khiến nhiều người càng thêm "rối não" khi thấy anh… đang yên vị trong bộ ảnh Tết bên vợ.

Tuy nhiên, fan cứng của cặp đôi thì nhanh chóng "giải mã" bí ẩn. Thực tế, gia đình Quang Hải đã đầu tư chụp nhiều bộ ảnh áo dài từ trước Tết để đăng dần trong những ngày đầu năm. Việc chuẩn bị sẵn nội dung để chia sẻ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ không còn là điều xa lạ với các cặp đôi nổi tiếng. Nhờ vậy mà dù đang thi đấu xa nhà, Quang Hải vẫn "kịp" xuất hiện đầy đủ trên feed của vợ trong những ngày xuân.

Không ít netizen còn hài hước bình luận: "Anh Hải đúng kiểu phân thân, vừa đá bóng ở Singapore vừa chụp ảnh Tết ở nhà!", "Đúng là cầu thủ quốc dân, ở đâu cũng thấy có mặt!"...

Dù vậy, điều khiến nhiều người thích thú nhất vẫn là sự chỉn chu của gia đình tiền vệ sinh năm 1997. Từ trang phục, bối cảnh cho đến thần thái đều toát lên không khí Tết truyền thống, vừa sang trọng vừa gần gũi.

Có thể nói, "bí ẩn mùng 2 Tết" thực chất chỉ là một màn đăng ảnh đúng thời điểm quá khéo của Chu Thanh Huyền. Còn Quang Hải thì vẫn đang tập trung tối đa cho nhiệm vụ cùng đội bóng tại Singapore.

Thế mới thấy, dù xa nhà ngày đầu năm, nhưng chỉ cần một bộ ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không khí Tết vẫn trọn vẹn trên mạng xã hội!



