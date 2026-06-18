Bênh vực em trai, chị Ronaldo công khai chỉ trích cả tuyển Bồ Đào Nha sau trận hòa CHDC Congo

Khép lại trận hoà đáng thất vọng của Bồ Đào Nha, chị gái Ronaldo, Katia Aveiro thu hút sự chú ý khi công khai chỉ trích đồng đội của em trai.

Sau khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở trận ra quân World Cup 2026, Katia Aveiro (hay Ronalda), chị gái của Cristiano Ronaldo đã gây chú ý khi công khai chỉ trích màn trình diễn của các tuyển thủ nước nhà.



Trên trang cá nhân, Katia bày tỏ sự thất vọng với lối chơi của Bồ Đào Nha và cho rằng các cầu thủ đã không thể hiện được năng lực vốn có.

"Họ như quên mất cách chuyền bóng, cách giành bóng và cách phản công. Trận đấu chỉ diễn ra từ giữa sân trở xuống. World Cup lần này thật kỳ lạ" - Katia mở đầu trên Instagram cá nhân.

Chị gái của Ronaldo cho rằng không một cầu thủ nào chơi đúng phong độ và tuyển Bồ Đào Nha đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Katia cũng không nhắc trực tiếp đến Ronaldo.

Thay vào đó, những lời phê bình chủ yếu hướng đến các cầu thủ ở tuyến dưới, những người bị cho là không hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát và triển khai bóng. Dù vậy, cô vẫn kêu gọi mọi người giữ sự lạc quan sau trận ra quân không như ý.

Đây không phải lần đầu Katia tạo ra tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến em trai mình. Trước đây, cô nhiều lần công khai bảo vệ Ronaldo, chỉ trích những người hoài nghi anh và từng gây chú ý với các bình luận nhắm vào Lionel Messi cũng như nhiều nhân vật trong làng bóng đá.

Sau trận hòa CHDC Congo, những chia sẻ của Katia nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, tiếp tục làm dấy lên các cuộc tranh luận về màn trình diễn của tuyển Bồ Đào Nha trong ngày ra quân World Cup 2026.

Tại bảng K, Bồ Đào Nha với chỉ 1 điểm đang đứng vị trí thứ 3, trong khi ngôi đầu bảng thuộc về Colombia (thắng 3-1 Uzbekistan). Ở lượt trận tiếp theo, Ronaldo và đồng đội sẽ gặp đại diện châu Á Uzbekistan vào ngày 24-6