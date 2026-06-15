Bên trong siêu biệt thự 2.000 m² giá 10,8 triệu bảng mà Neymar thuê cho cả gia đình sang Mỹ xem World Cup

Neymar thuê biệt thự cho cả gia đình ở Mỹ.

Neymar một lần nữa lại chiếm trọn tâm điểm của truyền thông quốc tế bằng sự chịu chơi khét tiếng của mình. Để phục vụ cho gia đình và nhóm bạn thân, Neymar đã mạnh tay bao trọn căn siêu biệt thự mang tên "Eagle Cove" tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ Reunion Resort (Florida, Mỹ).

Theo các nguồn tin độc quyền, chi phí để duy trì "đại bản doanh" này lên tới 2.900 bảng Anh (khoảng 3.700 USD) mỗi ngày, trong khi giá trị toàn bộ bất động sản ước tính rơi vào khoảng 10,8 triệu bảng (khoảng 380 tỷ đồng).

Khu biệt thự gia đình Neymar sở trong thời gian World Cup (Ảnh:Reunionresortrentals)

Nằm ở vị trí đắc địa chỉ cách công viên giải trí Disney World 20 phút lái xe, siêu biệt thự "Eagle Cove" sở hữu diện tích sử dụng lên tới hơn 2.000 m² với 16 phòng ngủ lớn. Đây là nơi lưu trú của một ê-kíp hùng hậu bao gồm bạn gái Bruna Biancardi, các con của Neymar cùng đội ngũ trợ lý và bạn bè thân thiết.

Với việc tích hợp hàng loạt tiện ích đẳng cấp năm sao, tư dinh này không khác gì một trung tâm giải trí biệt lập. Biệt thự sở hữu một làn đường bowling chuyên nghiệp, phòng mô phỏng đánh golf ảo, rạp chiếu phim gia đình hiện đại và một sân bóng rổ riêng. Để chiều lòng các nhóc tỳ nhà Neymar, một khu vực rộng lớn bao gồm phòng ngủ và lối đi được thiết kế riêng biệt theo chủ đề điện ảnh Star Wars. Khu vực ngoài trời nổi bật với hồ bơi vô cực tích hợp hệ thống máng trượt nước, phòng gym công nghệ cao cùng các khu vực chơi bida.

Neymar được con và bạn gái đến cổ vũ nhưng anh không thi đấu trận Brazil 1-1 Maroc (Ảnh: ESPN)

Sự xuất hiện đầy hào nhoáng của Neymar bên ngoài sân cỏ diễn ra trong bối cảnh phong độ và thể lực của anh đang phải chịu sự hoài nghi rất lớn từ dư luận xứ Samba. Việc HLV Carlo Ancelotti quyết định điền tên cựu sao Barcelona vào danh sách 26 tuyển thủ Brazil tham dự World Cup được xem là một canh bạc lớn.

Kể từ cuối năm 2023, Neymar liên tục phải vật lộn với các chấn thương nghiêm trọng và hiện đã hồi hương thi đấu cho Santos. Các chuyên gia nhận định tiền đạo 34 tuổi này khó lòng cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình giàu sức trẻ của Selecao và nhiều khả năng sẽ chỉ đóng vai trò dự bị chiến lược, đồng thời là điểm tựa tinh thần trong phòng thay đồ.

Neymar đã vắng mặt trong trận ra quân gặp Maroc do chấn thương bắp chân chưa hồi phục. Người hâm mộ đang rất nhờ đợi anh có thể sớm bình phục và trở lại thi đấu ở lượt trận thứu 2 vòng bảng.