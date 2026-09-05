Bên trong phòng ngủ của Đình Bắc ở quê

Khoảnh khắc hé lộ phòng ngủ của tiền đạo Đình Bắc ở căn nhà mới xây.

Năm 2026, cùng với những bước tiến rực rỡ trên sân cỏ, tuyển thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc đã biến giấc mơ lớn nhất của mình thành hiện thực khi hoàn thiện ngôi nhà mới khang trang dành tặng bố mẹ tại quê nhà Nghệ An.

Sau những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp tích góp cùng tiền thưởng từ các giải đấu, Đình Bắc đã cùng bố mẹ (ông Nguyễn Đình Ấp) khởi công xây dựng ngôi nhà mới từ đầu năm 2025. Đến cuối tháng 8/2026, cơ ngơi chính thức hoàn thiện và tổ chức tiệc tân gia ấm cúng tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An, nằm ngay cạnh ngôi nhà cũ của gia đình.

Căn nhà được thiết kế theo quy mô 2 tầng hiện đại với tông màu trắng – xám làm chủ đạo. Phòng khách nổi bật với trần thạch cao, đèn âm trần và các mảng tường ốp vân đá sang trọng. Điểm nhấn đặc biệt nhất là hệ tủ kính trưng bày toàn bộ cúp, huy chương, cờ lưu niệm và áo đấu trong sự nghiệp của Đình Bắc. Trong đó, chiếc áo đấu số 3 của người anh/sư phụ thân thiết Quế Ngọc Hải được anh đặt ở vị trí vô cùng trang trọng. Khu vực tầng trên cùng được làm mái che khung thép kết hợp kính cường lực, giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và tạo không gian thư giãn ngắm cảnh làng quê.

Hình ảnh bên trong căn nhà được Đình Bắc chia sẻ (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Bên cạnh không gian chung, hình ảnh hé lộ về phòng ngủ riêng của nam tiền đạo sinh năm 2004 cũng cho thấy sự đầu tư chỉn chu, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế theo phong cách tối giản. Căn phòng sử dụng tông xám ghi – trắng chủ đạo với khung cửa sổ kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, kết hợp cùng hệ thống đèn LED âm trần giật cấp đem lại cảm giác ấm cúng, thư thái. Điểm ấn tượng nhất trong căn phòng là hệ tủ quần áo kịch trần bằng kính cường lực xám khói, khung nhôm mạ anốt đen nhám tích hợp dải LED viền ẩn.

Người thân hé lộ phòng ngủ của Đình Bắc ở quê (Ảnh: Domino)

(Ảnh: Domino)

(Ảnh: Domino)

Hình ảnh căn nhà bên ngoài (Ảnh: Bongdadoisong)

Hành trình nỗ lực của Đình Bắc

Đình Bắc đã đi qua một hành trình đầy nghị lực. Năm 10 tuổi, với chiều cao vỏn vẹn 1m50, anh từng bị lò Sông Lam Nghệ An trả về vì "quá còi". Đến năm 16 tuổi, anh khăn gói vào Quảng Nam xin tập thử và kiên trì rèn luyện để từng bước khẳng định bản thân. Sau khi giúp Quảng Nam thăng hạng V.League 2023, Đình Bắc bước thẳng lên Đội tuyển Quốc gia. Dù từng có giai đoạn chệch hướng bởi sự vội vàng của tuổi trẻ và án kỷ luật nội bộ, Đình Bắc đã dũng cảm nhìn lại sai lầm để trở lại mạnh mẽ hơn.

Giai đoạn 2025 – 2026 chứng kiến sự bùng nổ rực rỡ của chân sút này khi gia nhập CLB Công an Hà Nội, vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33, đoạt cú đúp Quả bóng Bạc Việt Nam & Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2025, trước khi tiếp tục tỏa sáng tại VCK U23 Châu Á 2026 và ASEAN Cup 2026. Cơ ngơi mới tại quê nhà Nghệ An không chỉ là tấm lòng báo hiếu chân thành của Nguyễn Đình Bắc dành cho cha mẹ sau bao năm tháng vất vả, mà còn là minh chứng ngọt ngào cho thành quả của sự kiên trì, bản lĩnh vượt qua sóng gió để gặt hái thành công.