Bên trong khách sạn 4 sao U22 Việt Nam ở tại SEA Games 33 có gì?

Đội tuyển U22 Việt Nam đã được sắp xếp đóng quân tại một trong những khách sạn có tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tốt tại Bangkok, Thái Lan nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc thi đấu và nghỉ ngơi tại SEA Games 33.

Nơi đóng quân chính thức của đội là The Quarter Ramkhamhaeng by UHG, một khách sạn 4 sao mới khai trương và hiện đại, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Bangkok. Đây là một sự lựa chọn lý tưởng bởi khách sạn chỉ cách sân vận động Rajamangala, nơi diễn ra các trận đấu của U22 Việt Nam khoảng 1,2 đến 1,5 km. Điều này giúp các cầu thủ tiết kiệm được thời gian và công sức di chuyển, đảm bảo thể lực tốt nhất trước mỗi trận đấu.

Nơi đóng quân của U22 Việt Nam tại Thái Lan

Các tuyển thủ U22 Việt Nam được bố trí ở những hạng phòng thoải mái. Ngoài ra, khách sạn còn sở hữu hồ bơi ngoài trời, phòng tập gym đạt chuẩn cùng khu vực nhà hàng và sảnh chờ rộng rãi, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, tập luyện nhẹ và thư giãn của các vận động viên.

Đáng chú ý, khách sạn này còn là nơi lưu trú của hai đối thủ là đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Lào. Việc được ở trong môi trường chất lượng, gần sân thi đấu và có điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo được kỳ vọng sẽ là yếu tố quan trọng giúp U22 Việt Nam duy trì sự tập trung cao độ, hướng tới mục tiêu chinh phục HCV tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.