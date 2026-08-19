Bên trong cuộc hôn nhân vừa tan vỡ của Pep Guardiola với “người phụ nữ đẹp nhất hành tinh”, bên nhau từ năm 18 tuổi

Pep Guardiola lần đầu nói về cuộc hôn nhân 35 năm tan vỡ: “Tôi đã mất người phụ nữ đẹp nhất hành tinh”.

Sau hơn ba thập kỷ bên nhau, Pep Guardiola lần đầu công khai thừa nhận cuộc hôn nhân với Cristina Serra khép lại không phải vì hết yêu, mà vì cả hai “đánh mất đam mê” - lời chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ khi nhìn lại chuyện tình từng được xem là đẹp nhất làng bóng đá.

Pep Guardiola vốn nổi tiếng kín tiếng trong chuyện đời tư. Thế nhưng trong loạt phim tài liệu A Beautiful Obsession sắp ra mắt trên Amazon Prime, cựu HLV trưởng Manchester City đã có màn chia sẻ hiếm hoi về cuộc hôn nhân đổ vỡ với Cristina Serra - người phụ nữ ông gắn bó từ năm 18 tuổi và từng gọi là "người phụ nữ đẹp nhất hành tinh".

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Điều khiến người hâm mộ xúc động nhất không phải là việc Pep xác nhận đã ly hôn, mà là cách ông nói về người phụ nữ từng đồng hành suốt 35 năm. "Tôi đã ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Tôi yêu cô ấy vô cùng. Cô ấy cũng yêu tôi, nhưng chúng tôi đã đánh mất đam mê".

Theo Pep, tình yêu vẫn còn đó, nhưng thứ giúp một mối quan hệ tồn tại lâu dài đã dần biến mất theo thời gian. Pep và Cristina gặp nhau khi ông mới 18 tuổi. Khi ấy, chàng cầu thủ trẻ của Barcelona B đến một cửa hàng thời trang của gia đình Cristina để làm người mẫu cho các thiết kế của nhà tạo mẫu Antonio Miró.

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