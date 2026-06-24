Bellingham suýt "báo hại" tuyển Anh vì luật "dùng tay che miệng", gây phẫn nộ khi nói lời thô tục với HLV tuyển Ghana

Bellingham có một trận đấu tệ hại trong ngày tuyển Anh bị Ghana cầm hoà 0-0 sáng 24/6.

Trận hòa bế tắc 0-0 trước Ghana không chỉ để lại nỗi thất vọng lớn về mặt tỷ số cho đội tuyển Anh, mà còn suýt chút nữa biến thành một thảm họa thực sự nếu ngôi sao Jude Bellingham phải nhận thẻ đỏ vì một khoảnh khắc thiếu kiềm chế.

Suýt nhận thẻ đỏ vì "thách thức" luật FIFA

Trong một pha tranh chấp nảy lửa ở hiệp một, Bellingham đã bị bắt gặp che miệng nói chuyện với một cầu thủ Ghana.

Theo Luật FIFA ban hành vào tháng 4 năm 2026 ngay trước thềm giải đấu, bất kỳ cầu thủ nào cố tình che miệng trong một tình huống tranh chấp hoặc đối đầu với đối phương đều có thể bị phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Jude Bellingham dường như đã che miệng khi nói chuyện với Jordan Ayew (Ảnh: Getty)

Rất may cho Bellingham và đội tuyển Anh, cả trọng tài chính lẫn phòng công nghệ VAR đều bỏ sót tình huống này. Nếu luật được áp dụng nghiêm ngặt, tiền vệ mang áo số 10 đã bị truất quyền thi đấu, đẩy Anh vào thế thiếu người và đối mặt với án treo giò hết vòng bảng.

Mặc dù thoát án phạt, tiền vệ 22 tuổi vẫn không tránh khỏi những lời chỉ trích từ giới chuyên môn. Cựu danh thủ Alan Shearer bình luận trên sóng truyền hình: "Jude cần phải thông minh hơn. Cậu ấy biết rõ luật mới này. Việc đặt bản thân và cả đội vào nguy cơ nhận thẻ đỏ chỉ vì một khoảnh khắc nóng nảy là điều hoàn toàn không nên".

Bellingham tranh cãi dữ dội với BHL và cầu thủ Ghana

Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid tỏ rõ sự thất vọng khi Tam Sư không thể xuyên thủng mành lưới của đại diện châu Phi, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0 đầy thất vọng ở lượt trận vòng bảng.

Trong một tình huống căng thẳng, Bellingham đã không giữ được bình tĩnh và lao vào một cuộc khẩu chiến gay gắt với một hậu vệ bên phía Ghana. Sau đó, các ống kính máy quay đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc tiền vệ 22 tuổi này thể hiện sự giận dữ, liên tục đối đầu trực diện và có những lời qua tiếng lại đầy sặc mùi "thuốc súng" với cầu thủ đối phương. Đỉnh điểm là lời qua tiếng lại đầy thô tục với HLV và trợ lý của tuyển Ghana.

Bellingham tranh cãi nảy lửa với BHL và cầu thủ Ghana (Ảnh: Getty)

HLV Ghana phẫn nộ trước thái độ của sao tuyển Anh (Ảnh: Getty)

Bellingham cuối cùng đã bị HLV Gareth Southgate rút ra khỏi sân ở phút 72 để thay thế bằng Cole Palmer, sau một màn trình diễn dưới sức và không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn ngoài sự nóng nảy trên sân.

Sự ức chế của Bellingham cũng là hình ảnh phản chiếu cho một ngày thi đấu vô hại của hàng công tuyển Anh, khi họ hoàn toàn bế tắc trước lối chơi áp sát tầm cao và không ngại va chạm của Ghana. Trận hòa 0-0 trước Ghana khiến đoàn quân của HLV Gareth Southgate phải nhận những tiếng la ó từ chính các cổ động viên nhà có mặt trên khán đài, khép lại một ngày thi đấu đáng quên của bóng đá Anh.