Bellingham phủ nhận khiêu khích Messi: 'Đối đầu với anh ấy là đặc ân'

Jude Bellingham khẳng định màn tranh cãi với Lionel Messi chỉ liên quan đến một tình huống phạm lỗi, không nhằm khiêu khích đội trưởng Argentina.

Jude Bellingham phủ nhận việc cố tình khiêu khích Lionel Messi trong trận bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Argentina tại Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Tiền vệ người Anh cho biết hai bên chỉ tranh luận về những tình huống phạm lỗi không được trọng tài xử lý. Anh cho rằng đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã khiến sự việc bị đẩy đi quá xa.

“Chúng tôi thực ra chỉ thảo luận về một tình huống phạm lỗi. Không có điều gì xấu cả” , USA Today dẫn lời Bellingham.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và không thiếu những pha va chạm quyết liệt ngay từ đầu. Cầu thủ hai đội nhiều lần tranh cãi sau các tình huống vào bóng, khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng. Bellingham và Messi cũng có một màn đối đáp kéo dài. Cuộc tranh luận kết thúc bằng hình ảnh đội trưởng Argentina nhìn thẳng vào tiền vệ tuyển Anh rồi hất cằm với thái độ được cho là coi nhẹ đối phương.

Messi và Bellingham không ít lần va chạm. (Ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Bellingham chủ động gây hấn với Messi, trong khi biểu cảm của cầu thủ 39 tuổi được diễn giải như một lời đáp trả đầy thách thức.

Tuy nhiên, Bellingham khẳng định sự việc không nghiêm trọng như những suy đoán xuất hiện sau trận đấu.

“Tôi chắc chắn mọi người sẽ đưa ra cách giải thích của riêng mình và biến nó thành chuyện lớn. Nhưng thực tế, không có gì đáng kể. Tôi nghĩ trước đó có một pha phạm lỗi. Anh ấy nói: ’Vậy còn tình huống phạm lỗi với tôi thì sao?‘. Tôi chỉ nói đại ý rằng: ’Anh đủ khỏe để chịu được tình huống đó‘” , tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid nói thêm.

Theo ngôi sao tuyển Anh, cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh cả hai bên đều muốn bảo vệ quan điểm của mình. Anh phủ nhận việc sử dụng những lời lẽ mang tính công kích hoặc cố tình tạo ra cuộc đối đầu cá nhân với Messi.

Dù thất vọng vì tuyển Anh thua ngược 1-2 và bị loại khỏi World Cup 2026, Bellingham vẫn bày tỏ sự tôn trọng dành cho đội trưởng Argentina. Anh coi việc đối đầu với Messi là một trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp.

“Được thi đấu với Messi là một đặc ân. Tôi không có vấn đề gì với anh ấy”, Bellingham nhấn mạnh. “ Dĩ nhiên, tôi thuộc về đội thua cuộc và điều đó khiến tôi rất đau đớn. Tuy nhiên, được đối đầu với anh ấy vẫn là một đặc ân”.

Tuyển Anh vượt lên dẫn trước trong hiệp hai nhưng không bảo vệ được lợi thế. Argentina gia tăng sức ép vào cuối trận, ghi hai bàn để hoàn tất màn ngược dòng và giành quyền vào chung kết.

Màn tranh cãi giữa Bellingham và Messi vì thế trở thành một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Tuy nhiên, theo lời giải thích của tiền vệ tuyển Anh, đó chỉ là cuộc trao đổi thông thường giữa hai cầu thủ trong một trận bán kết căng thẳng, không phải hành động khiêu khích như cách nhiều người diễn giải trên mạng xã hội.