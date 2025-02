Bellingham nguy cơ bị cấm 12 trận, Real Madrid quyết định kháng cáo

Real Madrid gây thất vọng lớn khi để Osasuna cầm hòa 1-1 ở vòng 24 La Liga 2024/2025. Đây là trận đấu mà Real Madrid có bàn thắng dẫn trước, nhưng sau đó Bellingham nhận thẻ đỏ ở phút 40. Việc chơi thiếu người khiến Los Blancos bị đối thủ gỡ hòa và đánh rơi điểm số.

Về trường hợp của Bellingham, tiền vệ này có nguy cơ bị cấm thi đấu từ 4 đến 12 trận sau khi trọng tài Munuera Montero rút thẻ đỏ trực tiếp. Trong biên bản trận đấu, trọng tài Munuera Montero ghi rằng Bellingham đã có lời lẽ xúc phạm ông: “F*** you”.

Tuy nhiên, theo đoạn băng từ Movistar+, Bellingham thực tế đã nói: “I’m talking to you with respect, f*** off”. Tạm dịch: “Tôi đang nói chuyện với ông một cách tôn trọng, đừng có làm phiền tôi”.

Bellingham nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu với Osasuna (Ảnh: Reuters).

Real Madrid sẽ gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Kỷ luật nhằm bác bỏ thẻ đỏ trực tiếp mà trọng tài Munuera Montero đã rút đối với Jude Bellingham, với lập luận rằng trọng tài đã nghe nhầm lời nói của cầu thủ này trên sân.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ sử dụng video làm bằng chứng để bảo vệ Bellingham. Nếu lời nói của anh chỉ mang tính chất bộc phát chứ không phải xúc phạm trực tiếp, mức phạt có thể nhẹ hơn.

Theo quy định, nếu hành vi của Bellingham bị xem là xúc phạm, anh có thể bị treo giò từ 4 đến 12 trận. Ngược lại, nếu chỉ bị coi là hành vi thiếu tôn trọng, mức án có thể giảm xuống còn 1-2 trận.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, Bellingham cho biết: “Rõ ràng đây là một sự hiểu lầm. Tôi nhớ rất rõ mọi chuyện và những gì xuất hiện trên video không giống với nội dung trong biên bản trận đấu. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, nhưng đó chỉ là một câu cảm thán.

Khi trọng tài không chắc chắn nhưng vẫn cho rằng tôi đã nói điều mà tôi không hề nói, điều đó gây tổn hại cho đội bóng. Tôi chỉ muốn làm rõ rằng tôi không hề thiếu trách nhiệm đến mức đặt đội bóng vào tình thế thi đấu với 10 người một cách cố ý”.