Bellingham mặt “đưa đám”, nói điều “đau lòng” khi nhận giải hay nhất trận

Jude Bellingham không mỉm cười, đồng thời thừa nhận "không xứng đáng" nhận giải Cầu thủ hay nhất trận Anh hòa Ghana 0-0 ở lượt thứ hai World Cup 2026.

Lần thứ 50 khoác áo tuyển Anh lẽ ra phải là cột mốc đáng nhớ với Bellingham. Thế nhưng, khi bước lên nhận giải Cầu thủ hay nhất trận sau cuộc đối đầu Ghana tại Boston Stadium (Mỹ), tiền vệ 22 tuổi chỉ để lại hình ảnh trĩu nặng.

Không mỉm cười, không 1 lời cảm ơn theo kiểu xã giao. Bellingham thẳng thắn nói: "Tôi không xứng đáng nhận giải này. Nó đáng lẽ phải thuộc về một cầu thủ Ghana, những người đã phòng ngự quá tốt".

Tiền vệ Jude Bellingham vẻ mặt "đưa đám" khi nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Anh hòa Ghana 0-0 hôm 24-6.

Đó là lời thừa nhận phơi bày đầy đủ nỗi thất vọng của tuyển Anh. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel kiểm soát tới 78,8% bóng, tung ra 19 cú sút nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Ghana.

Bellingham có vài khoảnh khắc đáng chú ý, song chính anh thừa nhận mình "khó vào nhịp trận đấu". Vì thế, cầu thủ Real Madrid cảm thấy lạc lõng khi nhận danh hiệu cá nhân giữa lúc tuyển Anh không tìm được lối thoát trước đối thủ lùi sâu, kín kẽ và giàu thể lực.

"Tam sư" khởi đầu giải đấu tại Bắc Mỹ bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, nhưng lại tiếp tục sa vào căn bệnh cũ ở trận thứ hai vòng bảng. Đây là giải đấu lớn thứ tư liên tiếp tuyển Anh không thể thắng ở lượt trận thứ hai, sau các trận hòa Scotland tại EURO 2020, Mỹ ở World Cup 2022, Đan Mạch tại EURO 2024 và giờ là Ghana tại World Cup 2026.

Bellingham gọi đó là "cơn sốt trận thứ hai" quen thuộc của tuyển Anh. Dù vậy, anh không muốn bầu không khí quanh đội tuyển chìm vào bi quan: "Đừng quá tiêu cực. Đây không phải ngày tận thế. Chúng tôi phải giữ tinh thần tích cực cho phần còn lại của giải".

Dù hòa thất vọng nhưng tuyển Anh dẫn đầu bảng L với 4 điểm, hiệu số +2. Ghana cũng có 4 điểm nhưng hiệu số +1, trong khi Croatia xếp thứ ba với 3 điểm, còn Panama chưa có điểm nào.

Bellingham và các đồng đội chỉ cần hòa Panama ở lượt cuối bảng đấu là chắc chắn giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Ghana cũng sẽ tự quyết tấm vé đi tiếp nếu không thua Croatia, trong khi Croatia phải thắng đối thủ châu Phi để bảo đảm vị trí trong top 2.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối bảng L, Anh sẽ gặp Panama, trong khi Croatia đối đầu Ghana, đều diễn ra lúc 4 giờ ngày 28-6 (giờ Việt Nam).



