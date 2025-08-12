Bellingham không trở lại thi đấu trước tháng 11

Jude Bellingham có nguy cơ vắng mặt trận Siêu kinh điển lượt đi tiếp đón Barcelona.

Bellingham đã phải chơi hơn 100 trận bất chấp chấn thương vai, trước khi anh quyết định trải qua ca phẫu thuật ngay sau khi cùng Real Madrid kết thúc FIFA Club World Cup hồi tháng 7 vừa qua. Sau đó, tiền vệ người Anh đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của quá trình hồi phục tại vùng Caribbean, nơi anh không chỉ lấy lại phong độ sau mùa giải dài mà còn chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo để tăng cường quá trình hồi phục.

Ban đầu, với ca phẫu thuật này, ngôi sao 22 tuổi được xác định sẽ “bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải mới” dưới thời tân HLV Xabi Alonso. Nhưng mới đây, một đòn giáng mạnh với người hâm mộ Los Blancos khi tờ AS đã đưa ra mốc thời gian dự kiến Bellingham sẽ trở lại đội hình. Theo nguồn tin, tiền vệ tài năng này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất đến cuối tháng 10. Ca phẫu thuật mà anh trải qua rất phức tạp và đòi hỏi rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đồng nghĩa, Real Madrid sẽ phải thi đấu mà không có Bellingham trong khoảng 10 trận đầu tiên của La Liga - bao gồm cả trận El Clasico lượt đi, dự kiến ở vòng đấu thứ 10 vào ngày 25 hoặc 26-10 tại Santiago Bernabeu.

Mùa giải trước, Bellingham đã chơi 32 trận cho Real Madrid ở vị trí đá chính và đóng góp 17 bàn thắng. Không cần phải nói màn trình diễn của Bellingham, dù là lúc đang chịu đau đớn, đã nói lên rất nhiều về phẩm chất mà anh sở hữu. Giờ đây, cho đến lúc Bellingham trở lại, HLV Alonso phải xoay tua giữa Arda Guler, Dani Ceballos và Franco Mastantuono ở vị trí tiền vệ tấn công, và những cầu thủ như Federico Valverde, Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni ở vị trí tiền vệ lùi sâu.

HLV Xabi Alonso muốn triển khai David Alaba ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Cũng liên quan đến hàng tiền vệ, theo tờ Marca, HLV Alonso đang tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải là triển khai David Alaba ở vị trí tiền vệ trung tâm - vị trí mà cầu thủ người Áo chưa từng chơi cho Los Blancos, nhưng anh đã quen thuộc từ thời còn ở Bayern Munich.

Khi còn thi đấu, Alonso chơi cạnh Alaba tại Bayern từ năm 2014 cho đến khi ông giải nghệ. Khi đó, Alaba ngoài sở trường là hậu vệ trái nhưng cũng chơi rất hay khi được sử dụng ở cả vị trí tiền vệ trung tâm - vị trí này cho phép anh sử dụng sự điềm tĩnh, phạm vi chuyền bóng và tầm nhìn trong lối chơi để kiểm soát nhịp độ trận đấu.