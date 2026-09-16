Beckham về quê làm vườn

Cuộc sống làm nông dân của Beckham.

Đằng sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng, những bộ trang phục thời thượng cùng khối tài sản hàng trăm triệu USD, gia đình cựu danh thủ David Beckham và fashionista Victoria Beckham thi thoảng lại bỏ phố về quê làm nông dân. Nơi lưu giữ những khoảnh khắc bình yên, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của giới giải trí, chính là khu trang trại đắt giá trị giá khoảng 12 triệu bảng Anh (hơn 350 tỷ đồng) nằm tại vùng quê thanh bình Cotswolds, nước Anh.

Gia đình Beckham thi thoảng lại bỏ phố về quê

Cotswolds vốn nổi tiếng với những ngôi nhà đá màu mật ong cổ kính và cảnh quan thiên nhiên trập trùng. Tại đây, vợ chồng Beckham đã biến không gian sống thành một trang trại sinh thái thu nhỏ. Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số lừng lẫy, David Beckham dường như đã tìm thấy niềm đam mê mới bên những luống rau và đàn gia súc. Cựu tiền vệ huyền thoại của Manchester United không ngần ngại cởi bỏ hình ảnh lịch lãm thường thấy để xắn tay áo, đi ủng cao su và trở thành một người làm nông thực thụ.

Hằng ngày, David dành hàng giờ đồng hồ để chăm sóc khu vườn rộng lớn do chính tay mình quy hoạch. Danh mục cây trồng của anh vô cùng phong phú, từ các loại rau xanh đắt giá như cải kale, đến các gia vị mộc mạc như hành tây, tỏi, thảo mộc, cho tới những cây ăn quả như mận và vô số loài quả mọng. Những đoạn video ngắn do chính anh hoặc bà xã Victoria ghi lại cảnh cựu danh thủ bận rộn tưới cây, nhổ cỏ hay háo hức khoe những củ hành tươi mới thu hoạch đã nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt yêu thích bởi sự gần gũi và chân thật.

Hình ảnh đời thường thu hoạch nông sản của Beckham

Không chỉ dừng lại ở việc trồng trọt, cuộc sống điền viên của Beckham còn thêm phần sinh động nhờ khu vực chăn nuôi. Một chuồng gà đậm chất thôn quê đã trở thành góc nhỏ yêu thích nhất của anh. David chăm chỉ duy trì thói quen thức dậy sớm mỗi sáng để cho gà ăn, dọn dẹp chuồng trại và thu nhặt những quả trứng tươi. Chưa dừng lại ở đó, cựu danh thủ còn tự tay xây dựng hệ thống nuôi ong nghệ thuật để thu hoạch mật ong tự nhiên. Anh hào hứng tạo ra những hũ mật mang thương hiệu cá nhân để dành tặng bạn bè và người thân như một món quà tinh thần quý giá.

Lối sống hòa mình vào thiên nhiên này không đơn thuần là một sở thích lúc an nhàn, mà còn nơi cân bằng và chữa lành tâm hồn đối với gia đình siêu sao quốc tế. Đứng ở đỉnh cao danh vọng và luôn là tâm điểm săn đón của truyền thông suốt nhiều thập kỷ, không gian yên bình tại Cotswolds chính là nơi giúp cả gia đình tái tạo năng lượng. Việc tự tay chuẩn bị những bữa ăn gia đình từ chính nguồn thực phẩm sạch, hữu cơ do chính mình vun trồng đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa các thành viên nhà Becks.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của David và Victoria Beckham, sự xa xỉ không đến từ những xa hoa lộng lẫy, mà đến từ sự tự do, bình yên và niềm vui tự tay kiến tạo nên những giá trị xanh giữa thiên nhiên tĩnh lặng.