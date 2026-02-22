Beckham tình tứ nắm tay Victoria, tiểu thư Harper khoe visual sáng bừng trong buổi tiệc xa hoa nhưng Brooklyn "không có cửa" xuất hiện

Câu lạc bộ thượng lưu The Maine tại Anh đã trở thành tâm điểm của truyền thông khi đón chào gia đình Beckham đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21 của Cruz. Với chủ đề độc đáo "The Grande Beatles Ball", không gian buổi tiệc được tái hiện theo phong cách âm nhạc huyền thoại của thập niên 60, mang lại bầu không khí vừa cổ điển vừa sôi động.

Cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham xuất hiện với phong thái rạng rỡ thường thấy. Trong khi David lịch lãm trong bộ vest cắt may tinh xảo, Victoria lại thu hút mọi ánh nhìn bởi gu thời trang đẳng cấp. Cùng chung vui với Cruz là anh trai Romeo, em gái Harper Seven và cô bạn gái Jackie Apostel.

Beckham đỡ vợ rời khỏi quán (Ảnh: GoffPhoto)

Sinh nhật tuổi 21 của Cruz (Ảnh: GoffPhoto)

Romeo và bạn gái tham dự (Ảnh: GoffPhoto)

Harper khoe nhan sắc xinh đẹp (Ảnh: GoffPhoto)

Đáng chú ý, dù buổi tiệc được chuẩn bị vô cùng công phu, sự thiếu vắng của Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất. Đây rõ ràng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên do lịch trình bận rộn. Theo Daily Mail, Brooklyn thậm chí không có tên trong danh sách khách mời giữa lúc mối quan hệ giữa anh và bố mẹ đang rơi vào giai đoạn căng thẳng nhất từ trước đến nay.

Mâu thuẫn này được cho là bắt nguồn từ những tuyên bố gần đây của Brooklyn về việc muốn tách biệt khỏi tầm ảnh hưởng của gia đình và cáo buộc bố mẹ "kiềm chế sự tự do" của mình. Sự vắng mặt tại ngày vui của em trai út được coi là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự rạn nứt này vẫn chưa có lối thoát.

Bất chấp những ồn ào từ phía con trai cả, David Beckham vẫn dành cho Cruz những lời chúc đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Anh ca ngợi cậu út là người "kiên định và luôn trung thành với gia đình".

Về phía Victoria, bà mẹ bốn con đã chọn cách xử lý tinh tế hơn khi chia sẻ lại những thước phim cũ ghi lại cảnh bốn anh em vui đùa bên nhau. Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là nỗ lực của cô trong việc giữ gìn hình ảnh gia đình hoàn mỹ trước công chúng, dù thực tế nội bộ đang đối mặt với những cơn sóng ngầm dữ dội.