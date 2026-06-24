Beckham phong độ lịch lãm cũng phải cau mày thất vọng về tuyển Anh khi bị Ghana cầm hoà

Beckham lộ rõ những biểu cảm tiếc nuối khi ở trên khán đài xem tuyển Anh hoà 0-0 Ghana sáng 24/6.

Sáng 24/6, đội tuyển Anh đã có trận hòa đầy thất vọng 0-0 trước Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Boston (Mỹ). Dù được đánh giá cao hơn hẳn, các học trò của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự kiên cường của đại diện châu Phi.

Tuyển Anh có một trận đấu không tốt trước Ghana

Bước vào trận đấu, tuyển Anh nhanh chóng đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Tuy nhiên, hàng thủ chơi kỷ luật và áp sát tầm cao của Ghana đã khiến các ngôi sao bên phía "Tam Sư" gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp. . Khép lại 90 phút thi đấu, tuyển Anh tung ra tổng cộng 19 cú dứt điểm nhưng không một lần xuyên thủng được mành lưới của Ghana.

Chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà, các cổ động viên có mặt trên khán đài không giấu được sự sốt ruột. Ống kính truyền hình liên tục ghi lại hình ảnh cựu danh thủ David Beckham cùng con trai ngồi theo dõi trận đấu. Huyền thoại của bóng đá Anh nhiều lần ôm đầu, nhíu mày thất vọng trước những pha xử lý thiếu chuẩn xác và sự bế tắc của các đàn em dưới sân.

Beckham đi xem Anh thi đấu cùng con trai Cruz

Hai bố con Beckham chăm chú theo dõi trận đấu

Beckham đầy trăn trở trong trận tuyển Anh không thể ghi bàn

Cái nhíu mày bất lực của Beckham khi tuyển Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn

Trận hòa này dù chưa thể khiến "Tam Sư" mất ngôi đầu nhưng đã bộc lộ nhiều nỗi lo về hàng công. Hiện tại, cả tuyển Anh và Ghana cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận, tiếp tục chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng L và rộng cửa bước vào vòng knock-out. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, tuyển Anh sẽ đối đầu với Panama, còn Ghana sẽ chạm trán Croatia.

Ảnh: Getty