Beckham khoá môi Victoria tình tứ trước mặt tiểu thư Harper, 26 năm vẫn yêu như ngày đầu nhưng vẫn còn điều tiếc nuối này

Chuyến nghỉ hè của gia đình Beckham tại Ý đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Giữa khung cảnh nên thơ ở Nerano, David và Victoria Beckham đã có những khoảnh khắc tình tứ "ngọt lịm", khiến công chúng phải ghen tị với hạnh phúc bền chặt suốt 26 năm qua.

Trong bữa trưa tại Lo Scoglio, nhà hàng nổi tiếng ven biển Nerano, cặp đôi quyền lực đã thu hút mọi ánh nhìn khi không ngần ngại khóa môi ngay trên bàn ăn trước mặt các con. Hình ảnh David nhẹ nhàng cúi xuống, trao cho Victoria nụ hôn ngọt ngào, còn cô nắm chặt tay chồng, khiến cả không gian như lắng lại trong khoảnh khắc riêng tư của họ.

Khoảnh khắc tình bể bình của vợ chồng Beckham

Cả hai không ngần ngại trao nhau cử chỉ ngọt ngào trước mặt các con

Các con của họ gồm Romeo (22 tuổi), Cruz (20 tuổi) cùng bạn gái Jackie Apostel và Harper (14 tuổi) đều có mặt trong bữa ăn này. Bữa tiệc trưa diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, thân mật, chan chứa tiếng cười, cho thấy sự gắn kết đặc biệt của gia đình nổi tiếng bậc nhất làng giải trí, thể thao quốc tế.

Tuy nhiên, Brooklyn (26 tuổi) – con trai cả tiếp tục vắng mặt. Động thái này càng khiến tin đồn rạn nứt giữa anh và gia đình thêm phần lan rộng, nhất là sau khi Brooklyn cùng vợ Nicola Peltz tự tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân mà không mời bố mẹ và các em. Đây cũng là điều tiếc nuối nhất với gia đình danh thủ người Anh.

Sau bữa trưa, cả gia đình lên siêu du thuyền để tận hưởng kỳ nghỉ trên biển Amalfi. Trong khoảnh khắc được cánh paparazzi ghi lại, David Beckham cởi trần, thoải mái thư giãn và không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ. Hình ảnh cựu danh thủ nắm lấy vòng eo, thậm chí còn đặt "bàn tay hư" lên vòng 3 của Victoria trong lúc cô đang mải mê chụp ảnh phong cảnh, khiến mạng xã hội "dậy sóng" vì sự ngọt ngào, gần gũi sau hơn hai thập kỷ bên nhau.

Victoria, trong khi đó khoe vóc dáng thanh mảnh với bộ bikini phối áo choàng ren đen. Nhà thiết kế thời trang vẫn giữ phong thái sang trọng quen thuộc nhưng không kém phần quyến rũ, nhận nhiều lời khen ngợi về nhan sắc trẻ trung ở tuổi 50.

Gia đình Beckham trên du thuyền

Những hình ảnh tình tứ này càng trở nên ý nghĩa hơn khi năm nay David và Victoria Beckham vừa kỷ niệm 26 năm hôn nhân. Kể từ lễ cưới đình đám vào tháng 7/1999, cặp đôi trải qua không ít sóng gió nhưng vẫn luôn đồng hành bên nhau trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình.

Trái với những tin đồn về rạn nứt từng xuất hiện, vợ chồng Beckham vẫn chứng minh họ là một trong những biểu tượng hạnh phúc lâu bền nhất của làng giải trí và thể thao quốc tế. Hình ảnh David dịu dàng chăm sóc vợ, Victoria tựa vai chồng trên du thuyền, cùng nụ cười rạng rỡ của các con, là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu kéo dài hơn một phần tư thế kỷ.

Dù vắng bóng Brooklyn, chuyến đi Ý của gia đình Beckham vẫn khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều fan bình luận trên mạng xã hội rằng họ ngưỡng mộ cách vợ chồng David – Victoria giữ được sự lãng mạn như thuở mới yêu, đồng thời tạo dựng được hình ảnh gia đình gắn bó, sang trọng và đầy sức hút.



