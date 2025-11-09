Beckham bị paparazzi bắt gặp ở quán pub

Sau khi chính thức được Vua Charles III phong tước Hiệp sĩ tại Lâu đài Windsor hôm 4/11, huyền thoại bóng đá David Beckham đã có màn ăn mừng đúng chất "vừa quý ông, vừa dân dã", khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Ngay sau lễ phong tước, Beckham cùng bạn thân Gordon Ramsay tổ chức một buổi tiệc tối sang trọng tại nhà hàng ở Chelsea.

Tuy nhiên, đó chỉ là màn "khởi động". Một vài ngày sau, Beckham lại khiến truyền thông Anh dậy sóng khi xuất hiện trong một buổi tiệc pub ấm cúng tại vùng Cotswolds, gần nơi gia đình anh sinh sống.

Beckham xuất hiện tại địa điểm ăn mừng tước hiệp sĩ

Sir David diện đồ cực phong độ

Tại đây, "Sir David" tổ chức bữa tiệc với khoảng 30 khách mời thân thiết, trong đó có hai cậu con trai Romeo và Cruz Beckham, cùng dàn bạn thân nổi tiếng như Guy Ritchie, Gary Neville. Không gian buổi tiệc đậm chất Anh truyền thống với thực đơn gồm thịt cừu nướng, hàu tươi, rượu vang, bia địa phương và đặc biệt là phần hát ngẫu hứng của Cruz dành tặng bố.

Con trai Cruz Beckham ở giữa tạo dáng cùng bạn bè

Theo The Sun, Beckham "không ngại hòa mình" cùng bạn bè, nâng ly chúc mừng và hát vang ca khúc "House of the Rising Sun" giữa tiếng hò reo. Dù là buổi tiệc "pub bình dân", mọi thứ vẫn giữ được phong cách tinh tế, lịch lãm đúng chất Beckham.

Điều khiến truyền thông chú ý là con trai cả Brooklyn Beckham lại không có mặt trong cả hai buổi tiệc. Dù nguyên nhân không được tiết lộ, nhưng sự vắng mặt này tiếp tục làm dấy lên đồn đoán về khoảng cách giữa Brooklyn và gia đình kể từ sau khi anh kết hôn và chuyển sang Mỹ sinh sống.