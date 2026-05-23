Becamex TPHCM và trận đấu '6 điểm' với SLNA

Becamex TPHCM liệu sẽ vượt qua khó khăn ở giai đoạn cuối mùa hiện nay? Ảnh: BCMFC

Đội bóng đất Thủ hiện đang bị nhóm đội theo sau áp sát với khoảng cách từ 3-4 điểm. Cùng với đó là việc thua trong đối đầu trước Đà Nẵng và PVF càng gây bất lợi cho đội bóng này ở cuộc tăng tốc cuối mùa bóng. Một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sa sút, thiếu ổn định trong lối chơi là đội bóng đất Thủ dẫn đầu ở số lượt thay HLV trưởng khi đã có 3 lần thay HLV trưởng từ đầu mùa.

Bốn HLV, mỗi người có một triết lý huấn luyện khác nhau. Bên cạnh đó còn phải nói đến việc gần kết thúc giai đoạn 1, Becamex TPHCM mới có được lực lượng đầy đủ khi Vĩ Hào, Tấn Tài trở lại sân cỏ sau khi bình phục chấn thương. Khó khăn liên tục đến với đội bóng này, từ khách quan cho đến chủ quan và đến nay chưa thoát khỏi nhóm đội đua trụ hạng.

Niềm vui chiến thắng sẽ sớm trở lại với đội bóng đất Thủ?

Becamex TPHCM sẽ gặp SLNA ở vòng 24, trận đấu được xem là quyết định cho cả mùa bóng mà họ chỉ có con đường phải thắng. Bởi lẽ sau trận này, Becamex TPHCM sẽ ra sân Hàng Đẫy gặp CAHN trước khi về sân nhà khép lại mùa bóng bằng trận so tài với HA.GL. Ở cục diện hiện nay, nếu không thắng được SLNA thì Becamex TPHCM sẽ khó mà gượng dậy ở hai trận còn lại, bởi đây là lúc mà các đội dốc lực để “chiến”.

Trong khi đó SLNA được đánh giá là “vừa miếng” và khả năng giành 3 điểm của Tùng Quốc và các đồng đội là trong tầm tay. Quan trọng là sự tập trung và “lửa” chiến đấu của các cầu thủ như thế nào, bởi những trận gần đây hàng phòng ngự của đội chủ nhà có nhiều thời điểm rất khinh suất, thường là vào cuối trận và đã trả giá đắt khi đánh mất điểm.

Trận này Becamex TPHCM vắng Việt Cường, trong khi ở đội khách thủ môn Văn Bình tiếp tục ngồi trên khán đài do thẻ phạt.