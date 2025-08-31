Becamex TP.HCM mua cựu tuyển thủ Việt Nam

CLB Becamex TP.HCM hoàn tất bản hợp đồng cuối cùng cho mùa giải mới với cái tên Nguyễn Hữu Dũng. Anh là sự bổ sung quan trọng cho tuyến giữa của đội bóng phía Nam và được đích thân HLV Nguyễn Anh Đức lựa chọn.

Hữu Dũng sinh năm 1995, từng có giai đoạn được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura. Hữu Dũng còn có tên trong lứa U19 Việt Nam cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Thời gian qua, anh đầu quân cho CLB Đà Nẵng sau khi chia tay Đông Á Thanh Hóa.

Hữu Dũng từng là thành viên của đội tuyển Việt Nam.

Năm vừa qua, Hữu Dũng góp công lớn trong giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng. Anh tung ra đường chuyền chuẩn xác để Bùi Tiến Dũng ngả người dứt điểm tung lưới Bình Định, mang về 3 điểm quan trọng cho đội bóng bên bờ sông Hàn. Chính trận thắng này mở ra hành trình trụ hạng khó tin của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.

Trong sự nghiệp của mình, Hữu Dũng để lại không ít dấu mốc đáng chú ý. Anh cùng đội bóng quê hương giành 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng V.League, 1 lần vô địch Cúp Quốc gia. Hữu Dũng mong được ra sân nhiều hơn khi chuyển đến Becamex TP.HCM.

Trong khi đó, đội bóng đất thủ cũng rất tâm huyết trong việc chiêu mộ thêm tân binh. Bất ngờ thắng 3-0 trước HAGL ở vòng đầu tiên, CLB Becamex TP.HCM thua liền hai trận tiếp theo với màn trình diễn không mấy thuyết phục. Quãng nghỉ này là cơ hội để Tùng Quốc và đồng đội cải thiện tình hình.

Sau 3 vòng đầu tiên, V.League tạm nghỉ cho quãng thời gian FIFA Days, Cúp Quốc gia sẽ trở lại vào trung tuần tháng 9 và V.League tiếp tục sau đó ít ngày.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với các đội như Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội. Trong khi đó, U23 Việt Nam cùng bảng C với U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen tại vòng loại U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu. Đây là bảng đấu dễ, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết.

U23 Việt Nam sẽ gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9), Yemen (9/9).