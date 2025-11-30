Tham dự lễ bế mạc có bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN; ông Đặng Thanh Hạ – Trưởng Ban Trọng tài LĐBĐVN, Phó Trưởng Ban Tổ chức khóa học; cùng các thành viên Ban Trọng tài. Về phía FIFA và khóa học có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của ông Mohamad Rodzali Bin Yacob – cán bộ phụ trách Văn phòng Phát triển Trọng tài FIFA tại châu Á và ông Farkhad Abdullaev – Giảng viên trọng tài FIFA.

Trong 4 ngày làm việc, các học viên được tiếp cận chương trình huấn luyện theo chuẩn FIFA với các nội dung: cập nhật Luật Thi đấu 2025/26, phân tích tình huống thực tiễn, quy trình giám sát và quản lý trận đấu, cùng các phương pháp ứng dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài, đặc biệt trong bối cảnh VAR ngày càng đóng vai trò quan trọng trong điều hành hiện đại.

Mở đầu buổi lễ, thay mặt các giảng viên, ông Mohamad Rodzali Bin Yacob – Cán bộ phụ trách Văn phòng Phát triển Trọng tài FIFA tại châu Á bày tỏ cảm ơn LĐBĐVN, Ban trọng tài và phòng Điều hành Trọng tài cùng các cá nhân, thành viên đã đóng góp vào sự phát triển của phong trào, đặc biệt là trong công tác đào tạo và nuôi dưỡng để nâng cao trình độ của đội ngũ trọng tài tại Việt Nam.

Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob nhấn mạnh sự thành công của khóa học này không chỉ đến từ nỗ lực một chiều của Liên đoàn trong khâu tổ chức, mà còn đến từ sự đóng góp và tham gia tích cực trong suốt quá trình học tập của các giám sát trọng tài. Mục tiêu của khóa học không chỉ dừng lại ở việc phát triển bản thân mỗi cá nhân. Một điều quan trọng hơn mà FIFA mong muốn là thông qua chương trình này, các giám sát trọng tài có thể trở về, tiếp tục tham gia vào quá trình đào tạo, đưa ra những lời khuyên quý báu để giúp cho trình độ trọng tài tại Việt Nam ngày càng được nâng cao.

“Tôi rất mong muốn và hy vọng rằng các giám sát trọng tài sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo ra những thế hệ trọng tài đẳng cấp, đạt đến trình độ của châu Á (AFC) và thế giới (FIFA). Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới LĐBĐVNvì đã tổ chức khóa học này cũng như dành cho chúng tôi sự tiếp đón nồng hậu và tình cảm chân thành. Xin chúc tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất và xin chân thành cảm ơn”, ông Mohamad Rodzali Bin Yacob cho biết.

Thay mặt LĐBĐVN, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN bày tỏ cảm ơn các giảng viên đã dành thời gian quý báu cùng những kinh nghiệm đầy giá trị và tâm huyết của mình để truyền đạt cho các giám sát trọng tài của bóng đá Việt Nam. Bà Nguyễn Thanh Hà cũng khẳng định công tác trọng tài luôn giữ vị trí then chốt trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Việc thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao năng lực giám sát trọng tài sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng điều hành các giải đấu, đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

LĐBĐVN bày tỏ lời cảm ơn tới FIFA, các giảng viên quốc tế, Ban Trọng tài và toàn thể học viên đã phối hợp hiệu quả, góp phần giúp khóa học diễn ra thành công tốt đẹp. Những kiến thức và kinh nghiệm tiếp thu được kỳ vọng sẽ được các học viên vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giám sát trọng tài trong thời gian tới.