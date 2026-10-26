Bế mạc khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng – Chương trình Magic Moves 2026

Chiều 25/10, tại Cần Thơ, khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc Chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 – Magic Moves (Những bước chân nhiệm màu) do UEFA/AFC hỗ trợ đã bế mạc sau 3 ngày học tập, thực hành. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 32 học viên tham dự.

Dự lễ bế mạc có ông Đỗ Minh Trưởng – Chủ tịch LĐBĐ Cần Thơ; ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên LĐBĐVN; hai giảng viên Đỗ Thị Ngọc Châm và Huỳnh Việt Nam.

Đại diện LĐBĐVN, ông Lưu Quang Điện Biên chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, đồng thời cảm ơn LĐBĐ Cần Thơ đã phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức; cảm ơn các giảng viên đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần vào thành công của khóa đào tạo.

Ông Lưu Quang Điện Biên bày tỏ mong muốn các học viên vận dụng hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu để tổ chức các buổi tập vui tươi, an toàn, giúp các em gái phát triển kỹ năng cơ bản, tự tin tham gia và nuôi dưỡng niềm yêu thích bóng đá.

Đại diện LĐBĐVN cũng kỳ vọng các học viên tiếp tục kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng LĐBĐVN trong quá trình triển khai chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần “Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu”, đưa bóng đá đến gần hơn với các em gái tại trường học, câu lạc bộ và cộng đồng.

Trước lễ bế mạc, trong buổi thực hành sáng 25/10 tại sân cỏ nhân tạo đa năng thành phố Cần Thơ, các học viên đã trực tiếp triển khai những giáo án được xây dựng trong quá trình học tập, với sự tham gia của các em gái từ 6 đến 9 tuổi đến từ Trường Tiểu học Cái Khế.

Ở lứa tuổi mới làm quen với bóng đá, nhiều em còn bỡ ngỡ và thiếu tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể. Vì vậy, thông qua những trò chơi vận động kết hợp kể chuyện, các học viên đã tạo không khí gần gũi, khơi gợi sự hứng thú, giúp các em gái tự tin hòa nhập và từng bước hình thành niềm yêu thích với trái bóng.

Các nội dung thực hành được triển khai linh hoạt, bắt đầu bằng câu chuyện “Những bước chân nhiệm màu” kể về Nàng tiên Ốc nhằm thu hút sự chú ý của các em, tiếp nối là những trò chơi vận động và các bài tập di chuyển, sút cầu môn, khống chế bóng… Không khí buổi tập diễn ra sôi nổi, các em tích cực tham gia, mạnh dạn thể hiện bản thân và hào hứng trải nghiệm những hoạt động bóng đá đầu tiên.

Sau buổi thực hành, nhiều em nhỏ bày tỏ niềm vui, sự thích thú và mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì để ngày càng có nhiều bạn gái được tham gia, trải nghiệm bóng đá.

Đánh giá kết quả khóa học, hai giảng viên Đỗ Thị Ngọc Châm và Huỳnh Việt Nam ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động của các học viên trong các nội dung lý thuyết, thảo luận nhóm và thực hành xây dựng, trình bày giáo án trên sân.

Phát biểu tại lễ bế mạc, giảng viên Huỳnh Việt Nam cho biết phương pháp tiếp cận bóng đá thông qua những câu chuyện là hướng đi mới, được triển khai trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UEFA và AFC.

Ông đánh giá các học viên đã hoàn thành tốt các nội dung khóa học, đặc biệt là buổi thực hành trên sân, khi mang đến cho các em gái cơ hội lần đầu làm quen với trái bóng trong môi trường vui vẻ, thân thiện. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng với sự đồng hành của LĐBĐVN, bóng đá nữ trẻ sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực cho phong trào bóng đá tại Cần Thơ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Thay mặt các học viên, lớp trưởng Lê Nguyễn Hải Đăng cảm ơn hai giảng viên đã tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và tạo động lực cho các học viên trong suốt 3 ngày học tập. Anh cho biết những kiến thức thu nhận được từ khóa học, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sẽ là nền tảng quan trọng để các học viên vận dụng vào công tác hướng dẫn, giảng dạy trong thời gian tới, góp phần phát triển phong trào bóng đá cộng đồng và bóng đá nữ tại địa phương.

Kết thúc khóa đào tạo, LĐBĐVN đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 32 học viên. Đây là hoạt động góp phần nâng cao năng lực đội ngũ hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng, đồng thời thúc đẩy việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em gái, hướng tới xây dựng môi trường bóng đá an toàn, tích cực và bình đẳng.