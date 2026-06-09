Bayern Munich sẵn sàng chiêu mộ, Barcelona cân nhắc giữ Rashford

Bayern Munich đã thông báo với Man United về việc sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng Marcus Rashford nhằm đưa tuyển thủ Anh về sân Allianz Arena.

Tương lai của Marcus Rashford tiếp tục trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi Bayern Munich nổi lên như ứng viên nghiêm túc trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Anh.



Sau khi không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Man United, Marcus Rashford đã có mùa giải hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Barcelona theo dạng cho mượn. Tiền đạo 28 tuổi ghi 14 bàn thắng và có thêm 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, góp phần quan trọng vào thành công của đội bóng xứ Catalunya.

Mùa giải thành công ở Barcelona giúp Rashford trở lại tuyển Anh

Tuy nhiên, Barcelona vẫn chưa kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng dành cho Rashford trước thời hạn chót ngày 15-6. Nguyên nhân được cho là đội bóng Tây Ban Nha vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle với mức phí lên tới 70 triệu bảng. Điều này khiến kế hoạch nhân sự ở hành lang trái Barcelona thay đổi đáng kể.

Trong lúc "gã khổng lồ" Tây Ban Nha còn ngần ngừ cân nhắc, Bayern Munich đã nhanh chóng nhập cuộc. Theo truyền thông Tây Ban Nha và Anh, nhà vô địch Bundesliga sẵn sàng chi ra số tiền mà Man United yêu cầu để đưa Rashford đến Allianz Arena.

Bayern Munich sẵn sàng chào đón Rashford đến sân Allianz Arena

Dù vậy, trở ngại lớn nhất không nằm ở phí chuyển nhượng mà ở mức lương lên tới khoảng 300.000 bảng/tuần của cầu thủ này. Bayern Munich được cho là không muốn phá vỡ cấu trúc lương hiện tại, nhất là khi Rashford chưa chắc có suất đá chính thường xuyên trong đội hình của HLV Vincent Kompany.

Bản thân Rashford vẫn ưu tiên ở lại Barcelona. Báo chí Tây Ban Nha cho biết tuyển thủ Anh sẵn sàng giảm lương đáng kể để tiếp tục khoác áo đội bóng của HLV Hansi Flick, dù dưới hình thức chuyển nhượng chính thức hay thêm một mùa giải cho mượn.

Rashford kiên trì với ý tưởng thi đấu trong màu áo Barcelona

Nguồn tin từ MARCA khẳng định Rashford chưa muốn đàm phán với bất kỳ đội bóng nào khác khi cơ hội ở lại sân Camp Nou vẫn còn. Tiền đạo này được cho là đã thông báo rõ lập trường với những bên liên quan và sẽ tìm mọi cách để tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Trong khi đó, Anthony Gordon, người vừa gia nhập Barcelona và có khả năng cạnh tranh trực tiếp vị trí với Rashford, tiết lộ anh đã nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ đàn anh trong thời gian tập trung cùng tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026.

Mối quan hệ Rashford và Anthony Gordon vẫn tốt đẹp dù cả hai phải cạnh tranh ở Nou Camp

"Tôi mong mỏi được gia nhập Barcelona. Marcus kể với tôi rất nhiều điều tích cực về đội bóng, về đồng đội, tinh thần tập thể cũng như cuộc sống ở thành phố này. Anh ấy là người rất tử tế và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác", Gordon chia sẻ.

Rashford quyết tâm tỏa sáng cùng tuyển Anh tại World Cup 2026

Với việc Bayern Munich đã sẵn sàng chi tiền còn Barcelona vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, tương lai của Rashford hứa hẹn vẫn sẽ là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng hè năm nay.