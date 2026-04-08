Bayern hạ Real Madrid, nắm cửa vào bán kết Champions League

Đội bóng của HLV Vincent Kompany nhập cuộc đầy chủ động và cụ thể hóa thế trận bằng bàn mở tỷ số ở phút 41. Từ đường chọc khe tinh tế của Serge Gnabry, Luis Diaz phá bẫy việt vị, dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Andriy Lunin.

Ngay đầu hiệp hai, Bayern tung đòn “kết liễu” bằng pha phản công sắc bén. Michael Olise căng ngang thuận lợi để Harry Kane dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt. Đây cũng là bàn thắng thứ 49 của Kane trên mọi đấu trường mùa này, trong đó có 11 pha lập công tại Champions League.

Bị dồn vào thế khó, Real Madrid vùng lên mạnh mẽ. Phút 74, Kylian Mbappe rút ngắn tỷ số bằng cú đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Trent Alexander-Arnold, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Real làm được trong một đêm mà Manuel Neuer chơi xuất thần. Thủ thành người Đức liên tiếp từ chối các cơ hội rõ rệt của Mbappe và Vinicius Junior, trở thành chốt chặn không thể vượt qua trong khung gỗ Bayern.

Trước đó, Bayern đã áp đảo ngay từ đầu trận, kiểm soát hơn 65% thời lượng bóng trong hiệp một. Dù vậy, Real Madrid của HLV Alvaro Arbeloa vẫn tạo ra không ít cơ hội, đáng chú ý là cú sút buộc Neuer phải bay người cứu thua của Vinicius ở phút 17.

Sau trận đấu, trung vệ Antonio Rudiger thừa nhận: “Hai bàn thua đều là những ‘món quà’. Nhưng cầu thủ hay nhất của Bayern hôm nay là Neuer. Đó là sự khác biệt".

Với chiến thắng này, Bayern Munich tạm nắm lợi thế trước trận lượt về. Đội thắng trong cặp đấu sẽ chạm trán Paris Saint-Germain hoặc Liverpool tại bán kết.