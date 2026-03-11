Bayern đại thắng Atalanta 6-1 nhưng cái giá phải trả có thể rất đắt

Michael Olise tỏa sáng trong chiến thắng 6-1 của Bayern Munich ngay trên sân Atalanta.

Trận đấu bắt đầu với những nghi ngờ liệu Bayern có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không có chân sút chủ lực Harry Kane chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Câu trả lời đã rõ ràng khi Michael Olise ghi một cú đúp, cùng các bàn thắng của Josip Stanisic, Nicolas Jackson và Serge Gnabry để khiến ngôi sao người Anh không cần phải rời băng ghế dự bị. Bayern đã dẫn trước khá xa sau khi Musiala ghi bàn thắng thứ 6 ở phút 67, và suýt nữa đã phá vỡ kỷ lục về chiến thắng đậm nhất trong các trận đấu loại trực tiếp Champions League khi Dayot Upamecano đánh đầu trúng cột dọc ngay sau đó.

Chiến thắng 6-1 ngay trên đất Italy, với Mario Pasalic là ngươi ghi bàn an ủi cho chủ nhà Atalanta ở phút bù giờ, gần như đảm bảo suất tứ kết đã thuộc về đội bóng hàng đầu nước Đức. Nhưng niềm vui của HLV Vincent Kompany thì không trọn vẹn, vì phía trước ông sẽ phải giải quyết vấn đề thiếu vắng hậu vệ trái số một, một tiền đạo chủ chốt và 2 thủ môn hàng đầu của Bayern.

Chấn thương bùng phát với trường hợp của Alphonso Davies, người vào thay Konrad Laimer ở đầu hiệp 2 nhưng phải nhường chỗ cho Tom Bischof ở phút 71. Ngôi sao người Canada khuỵu xuống sân sau một chấn thương không do va chạm. Anh tỏ ra rất đau đớn ngay lập tức, che mặt và vẫy tay thể hiện sự thất vọng. Các đồng đội đã vây quanh hậu vệ trái để che chắn cho anh khỏi tầm nhìn trước khi anh được nhân viên Bayern Munich dìu ra khỏi sân, cổ áo được kéo lên che mặt. Davies dường như đã rơi nước mắt ở đường biên khi được Kompany an ủi.

Chấn thương của Alphonso Davies đã làm lu mờ niềm vui cầm chắc suất vào tứ kết của Bayern.

Davies không thi đấu cho Bayern cho đến tháng 12 mùa giải này sau khi bị rách dây chằng chéo trước (ACL) vào tháng 3-2025, trong một trận đấu cho đội tuyển Canada. Tuy nhiên, trong bình luận sau trận đấu trên truyền hình, Kompany cho rằng chấn thương của Davies có thể “không quá nghiêm trọng”, nhưng đã nói thêm: “Chúng ta sẽ phải vượt qua một số trận đấu mà không có cậu ấy”.

Trận đấu kết thúc với nhiều lo ngại hơn cho Kompany khi Musiala, người chỉ mới trở lại thi đấu vào tháng 1 sau khi bị gãy chân tại Club World Cup năm ngoái, đã phải rời sân trong thời gian bù giờ sau khi trước đó dường như gặp vấn đề với mắt cá chân. Kompany đã sử dụng hết quyền thay người nên Bayern chỉ còn 10 người khi Atalanta phản công và ghi bàn thắng danh dự. Bayern càng đau lòng hơn khi Urbig, người thay thế thủ môn số một Manuel Neuer bị chấn thương, va chạm với Nikola Krstovic của Atalanta và có vẻ bị choáng váng khi rời sân.

Kompany phải đối mặt với những quyết định chiến thuật khó khăn trong thời gian tới, nhưng ông bày tỏ niềm tin vào chiều sâu đội hình của Bayern. “Thật đáng tiếc nhưng tôi đã nói với các cầu thủ rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội hình của chúng ta”, ông nói với đài truyền hình Prime Video.

Điểm sáng duy nhất là dấu hiệu cho thấy Kane có thể sớm trở lại trước trận đấu của Bayern với Bayer Leverkusen tại Bundesliga vào thứ Bảy này. Kane đã “rất gần” được đá chính trong trận gặp Atalanta, Kompany nói thêm: “Nhưng lúc đó tỷ số đã là 5-0 và cậu ấy đã không cần phải ra sân hôm nay”.