Bầu Hiển và hành trình gieo mầm cho bóng đá Thái Nguyên

Chuyển giao đội Trẻ Hà Nội để hình thành Thái Nguyên FC không chỉ là một quyết định chuyên môn, mà còn thể hiện triết lý làm thể thao của bầu Hiển: xây dựng rồi trao cơ hội phát triển cho cộng đồng.

Trong bóng đá Việt Nam, người ta thường nhắc đến các ông bầu bằng những bản hợp đồng lớn, những danh hiệu hay những đội bóng họ sở hữu. Nhưng với bầu Đỗ Quang Hiển, dấu ấn đôi khi lại nằm ở những giá trị ông sẵn sàng trao đi.

Việc chuyển giao đội Trẻ Hà Nội – tập thể vừa giành quyền thăng hạng Giải hạng Nhất 2026/27 dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức – để trở thành Thái Nguyên FC là một ví dụ tiêu biểu. Đó không đơn thuần là chuyển giao một suất thi đấu, mà là trao cho một địa phương cả nền móng của một đội bóng chuyên nghiệp.

Thái Nguyên không chỉ tiếp nhận quyền tham dự Giải hạng Nhất. Địa phương còn được bàn giao lực lượng cầu thủ, ban huấn luyện cùng hệ thống chuyên môn đã được xây dựng bài bản để có thể bước ngay vào mùa giải mới. Toàn bộ nền tảng ấy được chuyển giao mà không phát sinh chi phí chuyển nhượng, trong khi bầu Hiển còn hỗ trợ thêm kinh phí cho những hạng mục cấp thiết trong giai đoạn đầu.

Có nghĩa là, ông không chỉ mở cánh cửa của bóng đá chuyên nghiệp cho Thái Nguyên mà còn giúp địa phương có đủ điều kiện để bước qua cánh cửa ấy. Điều được trao không chỉ là một đội bóng, mà còn là thời gian, kinh nghiệm và cơ hội để rút ngắn hành trình vốn có thể kéo dài nhiều năm.

Trao đi thành quả đã gây dựng

Thông thường, một đội bóng trẻ vừa giành quyền thăng hạng sẽ được xem là tài sản quý giá của CLB chủ quản. Đó là nơi tiếp tục đào tạo cầu thủ, tạo chiều sâu lực lượng hoặc phục vụ chiến lược phát triển lâu dài. Chính vì vậy, việc chuyển giao nguyên một đội bóng cho một địa phương khác là quyết định không phổ biến trong bóng đá chuyên nghiệp.

Nếu mục tiêu chỉ là mở rộng hệ thống của Hà Nội FC hay T&T, đội Trẻ Hà Nội hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu dưới một tên gọi khác. Nhưng bầu Hiển đã chọn một hướng đi khác: để đội bóng mang tên Thái Nguyên, thuộc về Thái Nguyên và phát triển bằng bản sắc của chính địa phương.

Đó cũng là triết lý xuyên suốt trong cách làm bóng đá của ông. Thay vì giữ lại những gì mình đã dày công xây dựng, ông sẵn sàng trao cơ hội cho những nơi đang cần một điểm tựa để phát triển.

Ở góc nhìn ấy, điều bầu Hiển hướng đến không chỉ là thành công của một CLB, mà còn là sự mở rộng của bản đồ bóng đá Việt Nam. Bởi một nền bóng đá mạnh không thể chỉ tập trung ở vài đô thị lớn. Muốn phát triển bền vững, bóng đá cần hiện diện ở nhiều địa phương, nơi người dân có thể tự hào về đội bóng của mình và những cầu thủ trẻ có thêm động lực theo đuổi ước mơ.

Bảy năm đồng hành với bóng đá Thái Nguyên

Sự gắn bó của bầu Hiển với bóng đá Thái Nguyên thực tế đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Cuối năm 2019, đội nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí. Thu nhập quá thấp khiến không ít cầu thủ phải tính chuyện rời sân cỏ để đi làm công nhân.

Trong hoàn cảnh ấy, T&T Group quyết định tài trợ toàn diện, giúp đội bóng ổn định hoạt động, cải thiện chế độ cho cầu thủ và tạo điều kiện để họ tiếp tục gắn bó với bóng đá. Không dừng lại ở một gói hỗ trợ ngắn hạn, sau hợp đồng đầu tiên kéo dài 5 năm, T&T Group tiếp tục ký chương trình tài trợ mới trị giá 45 tỷ đồng, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài.

Nhờ nền tảng ấy, Thái Nguyên T&T từng bước vươn lên trở thành một thế lực mới của bóng đá nữ Việt Nam. Đội bóng tiên phong trả phí chuyển nhượng cho cầu thủ nữ, chiêu mộ nhiều tuyển thủ quốc gia và mời HLV Văn Thị Thanh dẫn dắt.

Trong lần đầu gặp gỡ, điều khiến HLV Văn Thị Thanh nhận lời không chỉ là tham vọng về thành tích, mà còn là sự thấu hiểu của bầu Hiển đối với cuộc sống của các cầu thủ nữ. Câu nói giản dị của ông: "Gái có công, chồng không phụ" thể hiện lời hứa rằng những người cống hiến cho bóng đá xứng đáng được bóng đá ghi nhận và chăm lo.

Từ một đội bóng từng đứng bên bờ giải thể, Thái Nguyên T&T đã giành tấm huy chương đồng quốc gia đầu tiên trong lịch sử và trở thành đối trọng đáng gờm với các trung tâm bóng đá nữ truyền thống. Đó không chỉ là thành quả của nguồn lực tài chính, mà còn là kết quả của một chiến lược đầu tư dài hạn.

Trao đội bóng để trao tương lai

Sự xuất hiện của Thái Nguyên FC tiếp tục hoàn thiện bức tranh bóng đá của địa phương. Từ chỗ chỉ có đội nữ phát triển mạnh, Thái Nguyên giờ đây sở hữu thêm một đội bóng nam thi đấu chuyên nghiệp, cùng định hướng xây dựng các tuyến trẻ U15, U17, U19 và U21.

Nếu được kết nối với bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng và hệ thống đào tạo trẻ, địa phương hoàn toàn có cơ hội hình thành một hệ sinh thái bóng đá hoàn chỉnh. Có thể nói, đây mới là giá trị lớn nhất của quyết định chuyển giao.

Bầu Hiển không trao cho Thái Nguyên một bản kế hoạch trên giấy, mà trao một đội bóng đã có đầy đủ nền móng để vận hành. Phần còn lại là trách nhiệm của địa phương trong việc nuôi dưỡng, phát triển và biến Thái Nguyên FC thành niềm tự hào của chính người dân nơi đây.

Một đội bóng chỉ thật sự có quê hương khi người dân xem đó là đội bóng của mình, doanh nghiệp địa phương sẵn sàng đồng hành và những cầu thủ trẻ coi đó là đích đến để phấn đấu.

Cống hiến là biết trao đi

Hơn 20 năm đầu tư cho thể thao, bầu Hiển đã đồng hành cùng bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, các đội tuyển quốc gia và nhiều hoạt động thể thao khác. Triết lý "Làm thể thao là để cống hiến" không chỉ được thể hiện bằng nguồn lực đầu tư, mà còn bằng những quyết định tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Đội Trẻ Hà Nội hoàn toàn có thể tiếp tục là một phần trong hệ thống của Hà Nội FC. Nhưng khi được trao cho Thái Nguyên, tập thể ấy mang theo cơ hội để một địa phương có thêm đội bóng chuyên nghiệp, để những cầu thủ trẻ nơi đây có thêm một giấc mơ và để bóng đá Việt Nam có thêm một trung tâm phát triển mới.

Bảy năm trước, bầu Hiển giúp bóng đá nữ Thái Nguyên vượt qua giai đoạn khó khăn. Hôm nay, ông tiếp tục đặt nền móng cho bóng đá nam địa phương bằng một quyết định giàu ý nghĩa.

Hai dấu mốc cách nhau nhiều năm nhưng cùng gặp nhau ở một triết lý: giá trị lớn nhất của thể thao không nằm ở những gì giữ lại cho riêng mình, mà ở những gì có thể trao đi để cộng đồng cùng phát triển. Và có lẽ, món quà lớn nhất mà bầu Hiển dành cho Thái Nguyên không chỉ là một suất dự Giải hạng Nhất. Đó là trao cho bóng đá nơi đây một quê hương để bắt đầu một hành trình mới.