Bầu Hiển mở Trung tâm bóng đá cộng đồng miễn phí, tìm tài năng cho CLB Hà Nội và ĐTVN

Đây là bước đi mới trong mục tiêu phát triển bóng đá nước nhà của bầu Hiển và CLB Hà Nội.

Chiều ngày 9/7, CLB Bóng đá Hà Nội chính thức khai giảng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC, đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình phát triển bóng đá cộng đồng bài bản, hướng tới mục tiêu lan tỏa tình yêu bóng đá, nâng cao thể chất cho trẻ em và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cho bóng đá Thủ đô nói riêng, nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Theo định hướng của Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển, để xây dựng một nền bóng đá mạnh phải bắt đầu từ nền tảng rộng lớn của xã hội, từ trường học, từ cộng đồng và từ chính niềm đam mê của các em nhỏ. Bóng đá chuyên nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi phía sau là một hệ sinh thái đào tạo rộng khắp, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội được tiếp cận thể thao và phát triển trong môi trường lành mạnh.

Tư duy ấy đã trở thành kim chỉ nam trong chiến lược phát triển của CLB Hà Nội suốt nhiều năm qua. Bên cạnh việc xây dựng đội bóng giàu thành tích, sở hữu một trong những hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam và không ngừng nâng cao vị thế trên đấu trường quốc nội cũng như châu lục, CLB Hà Nội tiếp tục mở rộng trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà (trái) tại lễ khai giảng trung tâm.

Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC được xây dựng với triết lý rõ ràng, rằng mỗi em nhỏ đều xứng đáng có cơ hội được chơi bóng, trưởng thành thông qua bóng đá và được truyền cảm hứng để theo đuổi những giá trị tích cực trong cuộc sống. Đồng thời, Trung tâm cung cấp một môi trường đào tạo hiện đại, chuyên nghiệp nhưng gần gũi, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận bóng đá trong điều kiện tốt nhất.

Đối tượng tuyển sinh của Trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của CLB Hà Nội, phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ. Đặc biệt, để mọi trẻ em đều có thể tiếp cận, các buổi tập hoàn toàn miễn phí tại 4 điểm sân, gồm Sân Cienco 5 - Mê Linh, sân ngõ 99 Định Công, sân Đảo Sen - Long Biên và sân Đoan Môn - Trường Chinh.

Hai cầu thủ Quan Văn Chuẩn (trái) và Nguyễn Văn Tùng tới khích lệ tinh thần các học viên nhí trong ngày khai giảng.

Điểm khác biệt của mô hình đào tạo không chỉ nằm ở việc truyền dạy kỹ thuật chơi bóng hay miễn phí học phí mà còn hướng tới phát triển toàn diện cho học viên. Mỗi buổi tập đều kết hợp giữa rèn luyện kỹ năng chuyên môn, phát triển thể lực, khả năng tư duy chiến thuật và giáo dục các giá trị như tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật, sự tôn trọng và lối sống tích cực.



Đối với CLB Hà Nội, bóng đá cộng đồng cũng là cánh cửa đầu tiên trong hệ thống đào tạo trẻ. Thông qua quá trình tập luyện thường xuyên, các huấn luyện viên có điều kiện theo dõi sự phát triển của học viên trong thời gian dài, từ đó phát hiện những gương mặt có tố chất nổi bật để giới thiệu vào hệ thống đào tạo trẻ của CLB. Cách làm này không chỉ giúp việc tuyển chọn trở nên khoa học hơn mà còn tạo cơ hội để nhiều tài năng được phát hiện từ rất sớm.

Song song với hoạt động đào tạo, Trung tâm sẽ phối hợp cùng các trường học tổ chức ngày hội bóng đá, giải đấu học đường, chương trình trải nghiệm và giao lưu cùng các cầu thủ CLB Hà Nội. Đây không chỉ là những sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần đưa bóng đá trở thành một phần của đời sống học đường, đúng với định hướng phát triển giáo dục thể chất đang được hướng tới.

CLB Hà Nội có nhiều đóng góp quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Một mục tiêu quan trọng khác của Trung tâm là xây dựng cộng đồng người hâm mộ Hà Nội FC từ chính những gia đình có con em tham gia tập luyện. Mỗi buổi tập, mỗi giải đấu, mỗi hoạt động trải nghiệm sẽ là dịp để phụ huynh, học viên và các cầu thủ chuyên nghiệp gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ tình yêu với đội bóng Thủ đô. Qua đó, CLB Hà Nội không chỉ xây dựng một câu lạc bộ mạnh về chuyên môn mà còn hình thành một cộng đồng gắn kết, nơi bóng đá trở thành cầu nối của những giá trị tốt đẹp.

Với Tập đoàn T&T Group và CLB Hà Nội, việc đầu tư cho Trung tâm Bóng đá Cộng đồng không chỉ là một chương trình đào tạo mới mà còn là một cam kết phát triển bền vững. Đó là cam kết đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ; là cam kết xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá Việt Nam; và cũng là cam kết lan tỏa những giá trị nhân văn mà thể thao mang lại.

Từ sân tập cùng những bước chạy hồn nhiên của các em nhỏ hôm nay, CLB Hà Nội mong muốn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, bản lĩnh, giàu khát vọng; đồng thời nuôi dưỡng những tài năng có thể tiếp nối truyền thống của bóng đá Hà Nội và đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Đây chính là giá trị cao nhất mà Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC hướng tới.

Linh Đan