Bầu Hiển đón sinh nhật tưng bừng ngày CLB Hà Nội thắng ngược dòng Ninh Bình đầy cảm xúc

CLB Hà Nội dành chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình mừng sinh nhật bầu Hiển.

Tại trận cầu tâm điểm vòng 6 V.League 2026-2027 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy tối 30/10, CLB Hà Nội đã tạo nên cuộc ngược dòng kịch tính với chiến thắng 2-1 trước CLB Ninh Bình. Trận đấu nhận được sự chú ý lớn khi HLV trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik có mặt trên khán đài để theo dõi phong độ của các tuyển thủ, trong khi HLV Harry Kewell bên phía đội chủ nhà phải chỉ đạo từ xa do nhận thẻ phạt ở vòng đấu trước.

Sau trận đấu, các cầu thủ cùng CĐV CLB Hà Nội còn tạo ra khoảnh khắc ăn mừng thú vị khi chúc mừng sinh nhật ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Đội trưởng Văn Quyết cho biết chiến thắng này toàn đội dành tặng cho ông Hiển - người đã hết lòng vì bóng đá Hà Nội.

Bầu Hiển đón sinh nhật cùng cầu thủ và CĐV CLB Hà Nội

Bước vào trận đấu, CLB Ninh Bình triển khai thế trận tấn công chủ động nhờ sự năng nổ của các nhân tố trẻ cùng khả năng cầm nhịp của Nguyễn Hoàng Đức. Sức ép liên tục sớm mang lại lợi thế cho đội khách ở phút thứ 19. Chỉ 1 phút sau tình huống bỏ lỡ cơ hội đối mặt, tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát xử lý bóng khéo léo trước khi tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn, mở tỷ số 1-0 cho Ninh Bình. Bàn thắng không chỉ khẳng định màn trình diễn ấn tượng của chân sút 19 tuổi mà còn ghi điểm mạnh mẽ với HLV Kim Sang-sik.

Bị dẫn bàn, CLB Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đối phương trong suốt hiệp một. Sang hiệp hai, gia tăng sức ép giúp đội chủ nhà tìm thấy điểm nổ. Phút 64, Nguyễn Hai Long có pha xử lý cá nhân đẳng cấp khi đi bóng qua 3 cầu thủ Ninh Bình rồi dọn cỗ cho Sade Iuval dứt điểm tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm vào những phút bù giờ. Khi trận đấu tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, ngoại binh Faurand bất ngờ lập siêu phẩm sút xa ở phút 90+2, đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm để ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Hà Nội FC. Chiến thắng ngoạn mục này cũng là món quà ý nghĩa mà toàn đội dành tặng bầu Hiển đúng vào dịp sinh nhật của ông.

CLB Hà Nội đã có một trận đấu hay dù không có HLV trực tiếp chỉ đạo dưới sân

Màn ăn mừng cảm xúc của các cầu thủ khi giành chiến thắng

Ngoại binh CLB Hà Nội chạy về phía khán đài hôn vợ sau khi ghi bàn thắng

Trắng tay đầy tiếc nuối, CLB Ninh Bình dậm chân ở vị trí thứ 5 với 10 điểm. Trong khi đó, 3 điểm quý giá trên sân nhà giúp CLB Hà Nội vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Ở lượt trận tiếp theo tại vòng 7, Hà Nội FC sẽ làm khách trên sân Pleiku của HAGL, còn Ninh Bình trở về sân nhà tiếp đón Bắc Ninh.

Ảnh: MD