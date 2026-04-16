Bầu Đức tổ chức giải quốc tế, mời đội bóng từ Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia so tài 5 CLB Việt Nam

Vào tháng 5 tới, giải bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức tại sân vận động Pleiku Arena và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai).

Giải đấu quy tụ 12 đội bóng bao gồm: U14 PVF, U14 Hoàng Anh Gia Lai, U14 Sông Lam Nghệ An, U14 Hà Nội, U14 Trường Tươi Đồng Nai (Việt Nam), Đội tuyển U14 Malaysia, U14 Jubilo Iwata (Nhật Bản), U14 Gangwon, U14 Mohyeon (Hàn Quốc), U14 Thâm Quyến (Trung Quốc), U14 Chonburi (Thái Lan), U14 Khamsay (Lào).

12 đội bóng dự giải sẽ được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm và xếp hạng. 2 đội nhất và nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ bước chân vào loạt trận tứ kết. 4 đội thắng tứ kết sẽ chạm trán ở vòng bán kết để chọn ra 2 đội so tài ở trận chung kết. 2 đội thua bán kết sẽ tranh hạng ba.

Các đội đứng thứ tiếp theo mỗi bảng sẽ thi đấu để xếp hạng thứ tự từ hạng 5 tới 12. Mỗi trận đấu có thời lượng thi đấu chính thức 60 phút. Mỗi hiệp đấu kéo dài 30 phút. Thời gian nghỉ giữa hiệp là 10 phút. Ở các trận thuộc vòng đấu loại trực tiếp, nếu hai đội hòa nhau sau 60 phút thi đấu chính thức, sẽ đá luân lưu để phân thắng bại và không có hiệp phụ.

Bầu Đức vốn nổi tiếng với tâm huyết dành cho bóng đá trẻ. Nhiều năm qua, lò đào tạo HAGL đã cung cấp hàng loạt cầu thủ chất lượng cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam và góp sức trong nhiều chiến tích lịch sử. Giải đấu sắp tới là một cơ hội để cho các cầu thủ U14 tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và học hỏi từ những đội bóng từ khắp châu Á.