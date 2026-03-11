"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND

Thay người đồng nghiệp Thạch Bảo Khanh từ cuối giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026, HLV Nguyễn Thành Công vẫn không thể giúp cải thiện thành tích thi đấu của PVF-CAND. Hôm 10-3, chiến lược gia xứ Nghệ bất ngờ chia tay đội "tân binh" V-League.

HLV Nguyễn Thành Công trở thành cái tên tiếp theo chia tay "ghế nóng" CLB PVF-CAND

Ban lãnh đạo PVF-CAND đã gấp rút tìm kiếm HLV trưởng mới để dẫn dắt đội bóng kể từ vòng 16 và người được lựa chọn nhiều khả năng là ông Trần Tiến Đại. "Bầu" Đại nổi tiếng mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng cao, góp công giúp CLB Công an Hà Nội đăng quang V-League mùa 2023, đoạt Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia mùa 2023-2024...

Sau khi chia tay đội bòng ngành Công an, ông Đại theo học khóa huấn luyện viên cấp độ AFC Pro và đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của đội hạng Nhất, Xuân Thiện Phú Thọ. Nhà cầm quân sinh năm 1966 đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF vào chiều ngày 10-3, để gặp gỡ lãnh đạo đội, ban huấn luyện và động viên các cầu thủ nỗ lực thi đấu, tập trung để cùng nhau vượt qua khó khăn.

PVF-CAND sở hữu nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam như Lý Đức, Thanh Nhàn...

Với kinh nghiệm chuyên môn dày dạn tại sân chơi V-League, chiến lược gia sinh năm 1966 được kỳ vọng sẽ giúp PVF-CAND trụ hạng thành công. Được biết, HLV Trần Tiến Đại sẽ đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc Kỹ thuật của đội bóng tại Hưng Yên.

PVF-CAND đang tính đến phương án đưa HLV Nguyễn Duy Đông - người đang dẫn dắt đội Trẻ PVF-CAND lên đội 1 để tiếp quản “ghế nóng” mà HLV Nguyễn Thành Công để lại. PVF-CAND sở hữu nhiều tuyển thủ U22/U23 quốc gia, là đội được lựa chọn thay thế Quảng Nam (đã giải thể) thi đấu V-League 2025-2026.

HLV Trần Tiến Đại

Bên cạnh đó, PVF-CAND cũng dành sự quan tâm tới cựu HLV trưởng của CLB Ninh Bình - HLV Gerard Albadalejo. Nhà cầm quân Tây Ban Nha vừa chia tay đội bóng Cố đô Hoa Lư và đã dự khán trận đấu của PVF-CAND ở vòng 15 V-League 2025-2026.

Sau 15 vòng đấu, PVF-CAND đứng cưới bảng xếp hạng với 11 điểm. Ở vòng 16, đội bóng của "bầu" Đại sẽ hành quân đến sân Thống Nhất chạm trán chủ nhà Công an TP HCM vào ngày 15-3.