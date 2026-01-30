Bắt trọn ánh mắt rưng rưng tự hào của HLV Kim Sang-sik khi Đình Bắc, Khuất Văn Khang được vinh danh

Tại đêm Gala Cúp Chiến thắng 2025 tối 29/1, ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc đầy tự hào của chiến lược gia người Hàn Quốc khi chứng kiến các học trò cưng bước lên bục vinh danh cao nhất dành cho tập thể.

Giải thưởng "Oscar của thể thao Việt Nam" đã gọi tên U22 Việt Nam ở hạng mục "Đội tuyển của năm". Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và tinh thần chiến đấu quả cảm của dàn cầu thủ trẻ trong suốt một năm đầy biến động nhưng cũng rất thành công của bóng đá nước nhà.

Thay mặt cho tập thể U22 Việt Nam, hai gương mặt nòng cốt là Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang đã tiến lên sân khấu để nhận chiếc cúp danh giá. Giữa không gian trang trọng của buổi lễ, phía dưới khán đài, HLV Kim Sang-sik không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Ông Kim Sang-sik chúc mừng các học trò (Ảnh: On Sport)

Ánh mắt tự hào của HLV Kim Sang-sik (Ảnh: VTV Prime)

Ánh mắt của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc ánh lên sự tự hào rạng rỡ. Ông nở nụ cười mãn nguyện, dõi theo từng bước chân của những "đứa con cưng" đang trưởng thành vượt bậc dưới sự dẫn dắt của mình. Đây không chỉ là giải thưởng dành cho các cầu thủ, mà còn là lời khẳng định cho triết lý bóng đá và tâm huyết mà ông Kim đã đặt vào thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam.

Việc U22 Việt Nam vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để nhận giải "Đội tuyển của năm" cho thấy sự tin tưởng rất lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ. U23/ U23 Việt Nam đang tạo nên một bộ khung vững chắc, sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.