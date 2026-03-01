Bất ngờ về thủ môn Cao Văn Bình

Sau màn trình diễn thăng hoa cùng U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục, thông tin về bạn gái của thủ môn Cao Văn Bình trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Dù luôn khẳng định muốn giữ bí mật chuyện tình cảm, nhưng những "dấu vết" trên mạng xã hội đang khiến dân mạng tin rằng anh chàng đã tìm thấy một nửa của mình.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước hình ảnh thủ môn thuộc biên chế SLNA tự tay tỉ mẩn làm những bông hoa nhung hồng rực rỡ. Hành động lãng mạn này ngay lập tức làm dấy lên nghi vấn anh đang chuẩn bị quà tặng cho bạn gái, nhất là khi những thước phim này được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng video ngắn.

Cao Văn Bình tự làm hoa khoe lên mạng xã hội (Ảnh cắt từ video)

Màn biến hình ấn tượng của Văn Bình (Ảnh cắt từ video)

Thực tế, cái tên Cao Văn Bình từ lâu đã gắn liền với những "tin đồn" hẹn hò cùng một cô gái tên là Trương Thị Lê Na. Trên tài khoản cá nhân, Lê Na thường xuyên công khai những khoảnh khắc tình tứ như nắm tay hay hôn má nam thủ môn. Thậm chí, cô nàng còn tự hào check-in cùng những tấm huy chương danh giá mà Văn Bình đạt được sau các giải đấu lớn, một đặc quyền vốn chỉ dành cho những người cực kỳ thân thiết.

Cô gái khoe ảnh tình cảm với Cao Văn Bình (Ảnh: TTNV)

Dù bằng chứng khá rõ ràng, Cao Văn Bình vẫn chọn cách ứng xử đầy khéo léo và có phần tinh nghịch trước truyền thông. Trong một buổi giao lưu tại quê nhà Nghệ An vào cuối tháng 1/2026, khi bị "vây" bởi câu hỏi về tình trạng hôn nhân, anh chàng sinh năm 2005 chỉ cười ngượng ngùng: "Câu hỏi này khó quá, chắc em xin phép giữ bí mật. Tiết lộ ra là... chết!".

Câu trả lời này không chỉ giúp anh thoát hiểm ngoạn mục mà còn khiến các fan nữ "đứng ngồi không yên" vì sự duyên dáng. Bên cạnh đó, Văn Bình cũng từng hé lộ nhẹ về gu bạn gái lý tưởng của mình: đó phải là một cô gái cao trên 1,5m, có ngoại hình dễ thương và đặc biệt là phải biết nấu ăn.