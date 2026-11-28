Chiến thắng 1-0 trước Ninh Bình trên sân Vinh tối 27-11 giúp Sông Lam Nghệ An (SLNA) vươn lên nhì bảng V-League 2026-2027 với 17 điểm. Sau 9 trận (4 thắng, 5 hòa), đội bóng xứ Nghệ vẫn là cái tên duy nhất chưa nếm mùi thất bại.

Pha ghi bàn của Luiz Guilherme giúp SLNA đánh bại Ninh Bình 1-0 trên sân Vinh tối 27-11, nối dài mạch bất bại lên 9 trận. Ảnh: VPF

Sau nhiều mùa giải chật vật trong cuộc đua trụ hạng, ít ai nghĩ SLNA lại có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng giàu tham vọng ở mùa này. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang tạo nên bất ngờ bằng một tập thể giàu sức trẻ và lối chơi có tính tổ chức cao.

Những gương mặt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá xứ Nghệ như Cao Văn Bình, Nguyễn Quang Vinh, Lê Nguyên Hoàng, Lê Văn Quý, Lê Đình Long Vũ… ngày càng cho thấy sự tiến bộ. Riêng Nguyễn Quang Vinh đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam trong tháng 11.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng mạnh tay đầu tư lực lượng, SLNA tìm được sức bật từ nguồn nhân lực do chính mình đào tạo. Sự nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ, kinh nghiệm của Hồ Khắc Ngọc cùng khả năng hỗ trợ của các ngoại binh giúp HLV Văn Sỹ Sơn xây dựng được một tập thể khá cân bằng.

Trước đối thủ Ninh Bình sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, SLNA chơi chặt chẽ, tận dụng cơ hội từ pha lập công của Luiz Guilherme và bảo toàn thành quả dù phải thi đấu thiếu người ở những phút cuối.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA trong trận thắng Ninh Bình 1-0 trên sân Vinh tối 27-11. Ảnh: VPF

Qua 9 trận, SLNA ghi 14 bàn, để thủng lưới 7 lần và hiện chỉ kém đội dẫn đầu Nam Định 3 điểm. Thành tích ấy cho thấy vị trí của đội bóng xứ Nghệ không hẳn đến từ sự may mắn.

V-League vẫn còn một chặng đường dài và chiều sâu lực lượng sẽ là thử thách đối với thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn. Tuy nhiên, chưa cần nói đến tham vọng vô địch, sự hiện diện của SLNA trong nhóm dẫn đầu đã mang đến sắc màu mới cho cuộc đua mùa này.