Bất ngờ quá khứ "si tình" của Đình Bắc, từng đòi nín thở vì yêu

Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng thích thú khi "khui" lại một dòng trạng thái cũ từ tháng 10 năm 2019 của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Trong bức ảnh được chia sẻ rầm rộ, chàng cầu thủ trẻ khi ấy đã bộc lộ bản tính lãng mạn vô bờ bến với câu nói đậm chất "ngôn tình": "Nếu lựa chọn em và không khí để thở. Anh sẽ thở lần cuối để nói lời yêu em".

Vào thời điểm đó, đây là một trong những câu "thính" kinh điển của giới trẻ, thể hiện một tình yêu cuồng nhiệt, sẵn sàng đặt đối phương lên trên cả nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất. Hình ảnh này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thích thú trước sự ngây ngô, chân thành của một cậu thiếu niên trước khi trở thành ngôi sao sáng giá của bóng đá nước nhà.

Dân mạng thích thú với màn "thả thính" của Đình Bắc

Thế nhưng, sau hơn 6 năm tôi luyện trên sân cỏ chuyên nghiệp, quan điểm về tình yêu của chân sút xứ Nghệ đã có những thay đổi rõ rệt, thực tế và sâu sắc hơn.

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ tại quê nhà vào cuối tháng 1/2026, sau khi cùng đội tuyển gặt hái thành công tại giải U23 châu Á, Đình Bắc đã thẳng thắn chia sẻ về hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Không còn là những câu nói bay bổng hay lời hứa "ngừng thở", nam tiền đạo khẳng định:

"Em cần một người luôn đồng hành với sự nghiệp và tôn trọng quyết định của em".

Đình Bắc muốn tìm một cô gái thấu hiểu và sẻ chia (Ảnh: FBNV)

Có thể thấy, thay vì những cảm xúc mãnh liệt nhất thời của tuổi học trò, Đình Bắc hiện tại ưu tiên một mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng. Với một cầu thủ thường xuyên phải thi đấu xa nhà và đối mặt với áp lực dư luận, việc tìm kiếm một "hậu phương" biết đồng cảm với nghề nghiệp là yếu tố quan trọng hàng đầu.