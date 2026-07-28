Bất ngờ món quà Messi gửi tặng đồng đội Argentina sau World Cup: Không phải đồ hiệu đắt đỏ nhưng ai cũng thích

Messi gửi quà cho cả đội Argentina sau World Cup 2026.

Dù không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá tại World Cup 2026, siêu sao Lionel Messi vẫn biết cách ghi dấu ấn đậm nét trong lòng các đồng đội bằng một hành động đầy tinh tế và đậm chất văn hóa. Sau khi giải đấu khép lại, siêu sao 39 tuổi đã tự tay chuẩn bị và gửi tặng cho toàn bộ cầu thủ cùng ban huấn luyện đội tuyển Argentina bộ dụng cụ thưởng thức trà mate.

Kelci-Rose Bowers, bạn gái của hậu vệ Marcos Senesi khoe quà trên trang cá nhân (Ảnh: IGNV)

Món quà đặc biệt này vừa được Kelci-Rose Bowers, bạn gái của hậu vệ Marcos Senesi, hé lộ trên mạng xã hội. Không phải những món đồ hiệu xa xỉ hay đắt đỏ, lựa chọn của Messi đánh trúng vào nét văn hóa truyền thống vốn gắn liền với đời sống thường ngày của người dân xứ sở Tango. Mỗi bộ quà tặng được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, bao gồm một chiếc túi da màu caramel in nổi huy hiệu Argentina, logo World Cup và khắc tên riêng của từng thành viên. Bên trong là bình giữ nhiệt Stanley mạ màu vàng sang trọng có in chìm logo cá nhân của Messi, đi kèm cốc uống truyền thống, ống hút cùng các loại thảo mộc đặc trưng.

Đối với các tuyển thủ Argentina, trà mate không đơn thuần là một thức uống giải khát mà còn là sợi dây kết nối tinh thần, là hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở mọi phòng thay đồ hay chuyến thi đấu. Ý tưởng quà tặng của siêu thủ quân vì thế nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự gần gũi và trân trọng những giá trị gắn kết tập thể.

Đây không phải lần đầu tiên Messi thể hiện sự chu đáo với các đồng đội. Sau chiến tích vô địch World Cup 2022 tại Qatar, anh từng chi hơn 200.000 USD để đặt làm 35 chiếc iPhone mạ vàng tặng toàn bộ đội hình và nhân viên đội tuyển. Dù ở đỉnh cao vinh quang hay sau những thất bại tiếc nuối, thủ lĩnh của Argentina vẫn luôn biết cách thể hiện tình cảm và giữ lửa đoàn kết cho tập thể Argentina.