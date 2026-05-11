Bất ngờ chưa: “Hàng xóm khó tính” liên tục phản đối biệt thự triệu đô của nhà Beckham hóa ra sống ở Úc, cách nước Anh hơn 14.000 km

Suốt nhiều năm qua, vợ chồng David Beckham và Victoria Beckham liên tục vướng vào những đơn phản đối liên quan tới kế hoạch cải tạo khu điền trang xa hoa ở vùng quê Cotswolds, Anh. Nhưng điều khiến dư luận bất ngờ là “người dân” phản đối gay gắt nhất lại đang sống cách nước Anh hơn 14.000km, tại Australia.

Theo Daily Mail, người đàn ông tên James Worthington đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị phản đối các hạng mục xây dựng tại dinh thự Maplewood Barn của nhà Beckham ở Great Tew, Oxfordshire. Ông liên tục chỉ trích cặp đôi nổi tiếng đang biến vùng quê yên bình thành “Miami hay Florida” với hàng loạt chi tiết mang phong cách ngoại ô kiểu Mỹ.

Tuy nhiên, trong một lá thư phản đối, Worthington lại thừa nhận bản thân đã “làm việc ngoài nước Anh từ năm 2019”. Địa chỉ được ghi trong hồ sơ là thành phố Perth thuộc bang Tây Australia. Thông tin này lập tức khiến nhiều cư dân tại Great Tew ngỡ ngàng, bởi phần lớn họ chưa từng nghe đến cái tên James Worthington.

John Mitchinson, Chủ tịch hội đồng giáo xứ Great Tew, nói với báo chí: “Ông Worthington là một bí ẩn với tất cả chúng tôi. Chúng tôi chưa từng nghe về người này và theo hiểu biết của chúng tôi thì ông ấy không sống ở Great Tew". Trong khi đó, Richard Davis, cư dân đã sống tại ngôi làng hơn 60 năm, cũng khẳng định chắc nịch: “Nhân vật Worthington này chắc chắn không phải dân làng.”

Những năm gần đây, gia đình Beckham liên tục nộp đơn xin cải tạo khu điền trang rộng lớn mà họ mua từ năm 2016. Một trong những kế hoạch gây tranh cãi nhất là lắp hệ thống đèn LED quanh hồ nhân tạo trong khuôn viên. Worthington nhiều lần công kích ý tưởng này. Trong một lá đơn, ông mỉa mai: “Đèn spotlight à? Đây là Great Tew hay Blackpool vậy?”.

Không chỉ vậy, người đàn ông này còn phản đối nỗ lực tạo dựng “khung cảnh đồng quê Anh cổ điển” của nhà Beckham. Ông cho rằng một khu đất có sân bóng đá, hồ bơi ngoài trời và phòng xông hơi thì hoàn toàn không giống phong cách đồng quê truyền thống nước Anh.

Vợ chồng David Beckham trước đó cho biết hệ thống chiếu sáng quanh hồ sẽ giúp tăng tính thẩm mỹ cho khuôn viên nhưng vẫn tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn bảo vệ sinh thái. Hiện khu điền trang này được xem như nơi nghỉ dưỡng riêng tư của gia đình Beckham giữa lúc họ đang trải qua nhiều căng thẳng nội bộ liên quan tới con trai cả Brooklyn Beckham.

Ngoài khu vườn rộng lớn, gia đình Beckham còn nuôi ong và gà tại đây, theo đuổi phong cách sống đồng quê khá kín tiếng. Đầu năm nay, nhà Beckham cũng thắng một vụ tranh chấp quy hoạch khác liên quan tới đường lái xe mới trong điền trang, giúp họ tránh phải sử dụng chung lối đi với khách đến khu nghỉ dưỡng Soho Farmhouse gần đó.