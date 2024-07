Bất ngờ bị “tấn công”, đội trưởng Tây Ban Nha dính đòn hiểm theo cách dở khóc dở cười

Sự cố với Alvaro Morata xảy ra sau khi trọng tài đã nổi còi kết thúc trận bán kết giữa Tây Ban Nha gặp Pháp. Nhiều CĐV của Tây Ban Nha trên khán đài đã nhảy xuống sân để ăn mừng cùng các cầu thủ.

Thời điểm đó, một CĐV trong trang phục chiếc áo của Thổ Nhĩ Kỳ đã chạy tới và chụp ảnh selfie với Morata và đồng đội. Lập tức, một nhân viên an ninh đã cố lao tới để chặn CĐV này. Tuy nhiên, có lẽ do quá vội vã nên nhân viên an ninh này lại bất ngờ trượt chân rồi… đốn ngã Morata. Thủ quân tuyển Tây Ban Nha đã bị đau sau khi "dính đòn hiểm". Anh bước đi tập tễnh với khuôn mặt đầy nhăn nhó.

Morata bị đau sau sự cố bất ngờ.

Sự cố này khiến truyền thông Tây Ban Nha tỏ ra lo lắng trước việc thủ quân Morata có thể vắng mặt ở trận chung kết diễn ra vào rạng sáng thứ Hai tới. Nếu kịch bản này xảy ra, HLV De La Fuente sẽ gặp khó để tìm một nhân tố thay thế trên hàng tiền đạo của tuyển Tây Ban Nha.

Trong buổi họp báo sau trận bán kết, HLV De La Fuente cũng đề cập tới sự cố của học trò: "Chúng tôi phải chờ tới ngày mai để đánh giá trường hợp của Morata. Cú va chạm khiến cậu ấy rất đau nhưng tôi hy vọng Morata không gặp vấn đề nghiêm trọng".

Trước khi dính sự cố đầy bất ngờ, Morata cũng trở thành tâm điểm của truyền thông châu Âu sau khi anh dọa chia tay đội tuyển sau Euro 2024 do vướng phải sự chỉ trích từ dư luận.

"Ở Tây Ban Nha, người ta chẳng tôn trọng ai hay bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ muốn tận hưởng giải đấu và kết thúc nó theo cách tốt nhất có thể, vì đây có thể là giải đấu cuối cùng của tôi với ĐTQG" – chân sút thuộc biên chế CLB Atletico Madrid trải lòng.

Hiện qua 6 trận đấu, Morata mới ghi được 1 bàn song chân sút này vẫn đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho Tây Ban Nha ở các kỳ Euro với 7 pha lập công.