Bất ngờ bị đuổi việc, huấn luyện viên tố LĐBĐ Thái Lan lừa dối

LĐBĐ Thái Lan (FAT) bất ngờ sa thải huấn luyện viên Masatada Ishii chiều nay 21/10. Cơ quan này đưa ra lý do là thành tích không tốt và bất đồng trong cách làm việc. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản đưa ra thông tin có một vài chi tiết khác.

Huấn luyện viên Masatada Ishii cho biết ông được mời đến tham dự cuộc họp tổng kết 2 trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại Asian Cup 2027. Ông hoàn toàn không biết rằng mình sẽ bị sa thải. Lý do mà huấn luyện viên Masatada Ishii được nghe từ đại diện của LĐBĐ Thái Lan cũng không giống với thông báo của cơ quan này.

HLV Masatada Ishii

"Sau khi buổi họp tổng kết kết thúc, họ bất ngờ nói với tôi rằng hợp đồng bị chấm dứt ngay hôm nay. Lý do được đưa ra là họ muốn thay đổi ban huấn luyện của đội tuyển ở từng cấp độ” , huấn luyện viên Masatada Ishii cho biết.

"Vì không thể sắp xếp được cảm xúc ngay lúc đó, nên tôi chỉ nói rằng 'chúng ta sẽ nói chuyện lại lần sau' và không ký vào bất cứ giấy tờ gì. Chiều cùng ngày, họ công bố quyết định sa thải tôi. Tôi không hiểu nổi sao họ có thể thiếu thành thật đến vậy".

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Nhật Bản, đội tuyển xứ chùa vàng thi đấu 30 trận chính thức, giành được 16 chiến thắng (tỷ lệ 53%). Đội tuyển Thái Lan không vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á và thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024. Ông Ishii là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Thái Lan thua Việt Nam 2 trận liên tiếp.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan chỉ còn chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027. Họ sẽ đối đầu với Sri Lanka, đội bóng tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần đây nhờ sử dụng cầu thủ nhập tịch. Trong trường hợp không kịp chọn huấn luyện viên mới, LĐBĐ Thái Lan có thể ký hợp đồng ngắn hạn với huấn luyện viên tạm quyền.