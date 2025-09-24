Bắt giữ người đàn ông đột nhập nhà Travis Kelce để tiếp cận Taylor Swift

Drama nối tiếp drama! Mới đây, truyền thông thế giới rần rần đưa tin một người đàn ông dã bị bắt giữ tại biệt thự của ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce ở Kansas. Vụ việc rầm rồ vì người này cố gắng tiếp cận vị hôn thể của Travis - siêu sao nhạc pop Taylor Swift. Người bị bắt là Justin Lee Fisher, một cựu cảnh sát. Ông ta đã tìm cách "leo rào" để trao giấy triệu tập lời khai cho Taylor từ phía đạo diễn Justin Baldoni.

Taylor Swift sắp làm đám cưới với Travis Kelce

Mới đây, một người đàn ông đã đột nhập biệt thự của Travis Kelce để tiếp cận Taylor Swift, sau đó chính nữ ca sĩ đã cho bắt giữ người này

Biệt thự của Travis Kelce

Sự việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi tòa án bác bỏ yêu cầu lấy lời khai của Taylor Swift trong vụ kiện giữa Baldoni và Blake Lively - cựu bạn thân của Taylor. Được biết, Fisher bị bắt lúc… 2 giờ sáng, hiện đối diện phiên tòa vào ngày 15/10.

Taylor Swift vốn không hề muốn liên quan, nhưng lại bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy kiện tụng. Nguồn tin thân cận tiết lộ với Mail Online: "Taylor muốn thoát khỏi drama Baldoni - Blake bằng mọi giá. Cô không có thời gian, cũng chẳng muốn dính líu từ đầu".

Trong khi đó, tình bạn nổi tiếng một thời giữa Taylor và Blake cũng rạn nứt nặng nề. Taylor Swift thậm chí đã dần "ngó lơ" Lively, còn Travis Kelce bỏ follow Ryan Reynolds trên Instagram.

Vụ kiện Blake Lively vs Wayfarer Studios dự kiến kéo dài đến năm 2026. Và xem ra, Taylor Swift - dù không muốn - vẫn liên tục bị cuốn vào drama không hồi kết này.