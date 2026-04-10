Bắt gặp siêu sao Mbappe lái xế hộp, hôn bạn gái diễn viên giữa phố

Không còn là những lời đồn đoán, siêu tiền đạo của Real Madrid – Kylian Mbappé vừa có màn công khai tình cảm gây chấn động khi bị bắt gặp trao nụ hôn nồng cháy cho nữ diễn viên xinh đẹp Ester Expósito ngay trên xế hộp giữa trung tâm Madrid.

Những hình ảnh vừa được các tay săn ảnh và các trang tin như Le Zapp People , Total Football lan truyền đã xác nhận mối quan hệ ngọt ngào giữa chân sút số 9 và "nàng thơ" của loạt phim Elite. Chi tiết gây bất ngờ nhất trong buổi hẹn hò này không chỉ là sự xuất hiện của cặp đôi, mà là việc Mbappé đích thân ngồi ở ghế lái. Ai cũng biết rằng dù sở hữu bộ sưu tập siêu xe đồ sộ, tiền đạo người Pháp trước đây vốn không có bằng lái và luôn phải nhờ đến tài xế riêng. Tuy nhiên, tình yêu đã tạo nên một bước ngoặt: Mbappé đã âm thầm đi học và chính thức nhận bằng lái vào tháng 3 vừa qua.

Ảnh: X Le Zapp People

Tại buổi hẹn hò mới nhất, người dân Madrid đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy siêu sao của Real Madrid tự tay điều khiển xế hộp, chở bạn gái đi dạo phố. Mbappé thậm chí còn ga-lăng ngồi đợi trong xe trong khi Ester ghé vào một cửa hàng để mua thức uống cho cả hai.

Đỉnh điểm của sự chú ý là khoảnh khắc trước khi xe lăn bánh. Giữa phố xá đông đúc, cặp đôi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào và những nụ cười rạng rỡ. Đây được xem là hành động "ngầm" công khai tình cảm của Mbappé, người vốn cực kỳ khắt khe trong việc bảo vệ hình ảnh cá nhân. Được biết, mối quan hệ này đã phát triển được hơn một tháng. Cặp đôi đã cùng nhau trải qua ngày lễ tình yêu (14/2) đầy lãng mạn tại Madrid. Trước đó, Ester cũng bị phát hiện đã bí mật bay sang Paris trong những ngày Mbappé trở về Pháp điều trị chấn thương.