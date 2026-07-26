Bắt gặp Mbappe và bạn gái Ester Exposito tíu tít mua sắm ở Paris, đàng trai có cử chỉ cực tinh tế với nàng diễn viên

Sau World Cup, Mbappe dành trọn thời gian bên bạn gái.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng và truyền thông quốc tế đang xôn xao trước những khoảnh khắc tình cảm giữa siêu sao bóng đá Kylian Mbappe và nữ diễn viên đình đám người Tây Ban Nha, Ester Exposito.

Mọi chuyện bắt đầu bùng nổ khi hàng loạt hình ảnh và video ghi lại cảnh tiền đạo của Real Madrid cùng mỹ nhân phim Elite xuất hiện bên nhau tại Paris (Pháp). Trong chuyến đi này, Mbappe ăn mặc giản dị với áo phông vàng và quần đùi đen, cùng Ester Exposito dạo phố và mua sắm tại các cửa hàng thời trang cao cấp tại Pháp. Cả hai sau đó lên cùng một chiếc xe riêng để rời đi dưới sự bảo vệ của đội ngũ an ninh. Trong suốt qua trình di chuyển Mbappe luôn chủ động nắm tay nữ diễn viên. Được biết, chuyến đi diễn ra trong thời gian chân sút người Pháp quay trở lại quê nhà để kiểm tra và điều trị chấn thương nhẹ ở đầu gối.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi bị phát hiện đi cùng nhau. Trước khi xuất hiện tại Paris, cả hai từng bị giới săn tin bắt gặp tại Miami (Mỹ). Cả hai cùng nhau nắm tay tình cảm giữa phố, hôn nhau ngọt ngào trong quán bar và cùng đi ăn tối.

Mbappe cùng bạn gái đi ăn tối (Ảnh: MXH X)

Cả hai cùng đi mua sắm (Ảnh: Marca)

Từ những chuyến đi bí mật tại châu Âu...

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu bùng nổ đầu năm 2026. Mbappé đã chủ động liên lạc với mỹ nhân Tây Ban Nha. Tháng 3/2026, cặp đôi bị phát hiện đi chuyên cơ riêng đến Paris để nghỉ ngơi và mua sắm tại các thương hiệu cao cấp như Jacquemus. Sau đó, họ tiếp tục bị bắt gặp đi uống cà phê tại Madrid cũng như có những chuyến du lịch cùng nhau tại đảo Ibiza (Tây Ban Nha) và Sardinia (Ý).

Mbappe và bạn gái liên tục xuất hiện cùng nhau sau World Cup (Ảnh: Marca, Roya)

Sự xuất hiện của Ester Expósito trên khán đài khu vực VIP tại sân vận động Hard Rock (Miami, Mỹ) để theo dõi và cổ vũ Mbappé thi đấu đã một lần nữa làm bùng nổ các diễn đàn mạng xã hội. Biểu cảm theo dõi sát sao từng chuyển động của tiền đạo người Pháp trên sân bóng đã lọt vào ống kính truyền thông và nhanh chóng viral.

Đỉnh điểm của sự chú ý diễn ra ngay sau giải đấu, khi một bức ảnh chụp Ester Expósito diện áo đấu tuyển Pháp bên trong phòng khách sạn bất ngờ xuất hiện trên tài khoản Instagram cá nhân của Mbappé. Mặc dù bức ảnh đã bị xóa nhanh chóng chỉ sau vài giây, cộng đồng mạng đã kịp chụp lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Sau sự cố "trượt tay" trên mạng xã hội, cặp đôi dường như không còn ngần ngại công khai tình cảm. Cả hai bị bắt gặp cùng nhau dùng bữa tối, vui chơi tại hộp đêm và nắm tay dạo phố tại Miami trong kỳ nghỉ sau đó. Nhất cử nhất động của tiền đạo sinh năm 1998 và mỹ nhân Tây Ban Nha hiện vẫn đang là đề tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế.

Tiên Tiên (Tổng hợp)