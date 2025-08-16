Bắt gặp Hương Giang và Phú Cường tình bể bình trên sân pickleball, hoá ra bí quyết giữ dáng là tập luyện thế này

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của hoa hậu Hương Giang và bạn trai Phú Cường trên sân pickleball. Trong đoạn clip, cả hai gây chú ý bởi màn tương tác đầy tình cảm, từ ánh mắt trìu mến cho đến cử chỉ quan tâm khiến fan không khỏi xuýt xoa. Không chỉ là đôi tình nhân nổi tiếng, Hương Giang và Phú Cường còn là cặp đôi truyền cảm hứng khi cùng nhau lựa chọn thể thao để rèn luyện sức khỏe và gắn kết tình cảm.

Hương Giang và Phú Cường cực tình trên sân pickleball (Ảnh: Bông Truyền thông)

Pickleball – bộ môn thể thao đang thịnh hành trong giới trẻ Việt đã trở thành "sân chơi chung" của cả hai. Hương Giang thường chọn trang phục thể thao tôn dáng, khoe vóc dáng thon gọn, nuột nà, trong khi Phú Cường mang phong thái khỏe khoắn, nam tính. Hình ảnh cặp đôi cùng tập luyện, vừa chăm chỉ vừa tình tứ, tạo nên sức hút đặc biệt.

Hương Giang tích cực đi chơi pickleball (Ảnh: Bông truyền thông)

Phú Cường khoe cơ thể sắc chắc khi chơi pickleball (Ảnh: Bông truyền thông)

Không chỉ trên sân pickleball, Hương Giang còn được biết đến với quá trình tập luyện khoa học để giữ gìn vóc dáng chuẩn hoa hậu. Ngoài việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cô dành nhiều thời gian tại phòng gym với sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân. Thay vì tập nặng để cơ bắp phát triển, Hương Giang chọn những bài tập giúp cơ thể săn chắc, đường cong uyển chuyển, tạo nên hình thể mềm mại và quyến rũ. Song song đó, cô còn kết hợp cardio, yoga nhẹ nhàng và lịch tập luyện đều đặn để duy trì năng lượng, giữ tinh thần thoải mái.

Hương Giang còn tập gym để duy trì vóc dáng nuột nà

Chính nhờ sự kiên trì và kỷ luật trong tập luyện, Hương Giang ngày càng khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng nuột nà, cùng thần thái tự tin. Khi xuất hiện bên cạnh Phú Cường, nàng hậu không chỉ thể hiện một tình yêu ngọt ngào mà còn lan tỏa hình ảnh tích cực về lối sống khỏe mạnh, cân bằng giữa sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe.