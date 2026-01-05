Bắt chính trận ra quân của U23 Việt Nam là trọng tài luôn mang đến niềm vui chiến thắng

Theo phân công của Ban tổ chức, trọng tài người Hàn Quốc Choi Hyun-jai sẽ bắt chính ở trận ra quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, gặp U23 Jordan lúc 18h30 ngày 6/1.

Ông Choi Hyun-jai khởi đầu sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp từ năm 2019 và được công nhận cấp FIFA chỉ 1 năm sau đó. Vị vua áo đen này thường xuyên điều hành các trận đấu tại K-League, giải đấu hạng cao nhất Hàn Quốc, đồng thời thường xuyên làm nhiệm vụ ở các trận quan trọng tại các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á, trong đó có vòng loại và VCK U23 châu Á.

Ông Choi Hyun-jai cũng khá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi cầm còi 3 trận có sự tham gia của các đội tuyển Việt Nam.

Năm 2022, ông điều hành trận U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia tại SEA Games 31 dưới thời HLV Park Hang-seo. Trận này chúng ta giành chiến thắng 3-0. Trong hành trình giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, ông Choi Hyun-jai bắt chính ở trận thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Singapore. Ông cũng làm trọng tài thứ tư trong trận thắng quyết định trước Yemen vào tháng 9/2025.

Hồi tháng 10/2025, trọng tài người Hàn Quốc bắt chính trận tuyển Việt Nam thắng Nepal 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Vì vậy, chúng ta hy vọng U23 Việt Nam tiếp tục cái duyên mang lại chiến thắng ở trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Jordan trên SVĐ King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia).