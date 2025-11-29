"Bắt bài" cường địch, HLV Brazil muốn tuyển Việt Nam làm điều khó hơn cả chiến thắng trước Malaysia

Sau khi U17 Việt Nam đánh bại U17 Macau với tỷ số 4-0 — giữ sạch lưới sau 4 lượt trận — HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội “sẵn sàng vào sân bất cứ lúc nào” nhờ thể lực tốt, ý thức chiến thuật rõ ràng và sự chuẩn bị nghiêm túc. Đồng thời, ông đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là sẽ chiến thắng Malaysia ở lượt trận cuối mà tiếp tục không thủng lưới:

"Đúng như kế hoạch chúng tôi chuẩn bị trước trận đấu, các cầu thủ đã thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu. Tôi rất vui về điều đó! Ngoài ra, 23 cầu thủ luôn sẵn sàng vào thi đấu bất cứ thời điểm nào. Điều đó có thể thực hiện nhờ các em đạt trạng thái thể lực tốt, ý thức chiến thuật hợp lý. Các cầu thủ đã biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp diễn khi U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia tại lượt cuối cùng".

Vị HLV người Brazil nhấn mạnh rằng trận đấu với U17 Malaysia sẽ được chuẩn bị như một “chung kết bảng C”. BHL đang nghiên cứu rất kỹ đối thủ, tập trung vào từng chi tiết — từ di chuyển, bọc lót đến các tình huống cố định mà Việt Nam có thể khai thác.

"Cũng như các trận đấu khác, đội sẽ cần chuẩn bị, nghiên cứu các đối thủ thật kỹ. Ban huấn luyện sẽ cung cấp chi tiết thông tin để các cầu thủ hiểu hơn về đối thủ sắp tới. Đây như một trận chung kết. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho các học trò. U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng một cách tốt nhất, kỷ luật nhất".

Cristiano Roland cũng bày tỏ mong muốn khán giả lấp đầy khán đài để cổ vũ đội nhà — ông tin điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp các cầu thủ tự tin hơn khi bước vào trận đấu cuối cùng.

"Đây là thời điểm rất quan trọng. Tôi hy vọng trong trận đấu với Malaysia, khán giả sẽ đến sân đông đảo để cổ vũ đội tuyển. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ xứng đáng nhận được động viên từ cổ động viên. Cũng xin cảm ơn khán giả đã đồng hành với toàn đội trong thời gian qua. Và Chủ Nhật tuần này sẽ là một trận đấu đặc biệt. Nếu có thể lấp đầy khán đài, U17 Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh để tự tin bước vào trận đấu".

Với phong độ ổn định, hàng thủ chưa để thủng lưới và tinh thần quyết tâm cao, U17 Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế lớn. Nhưng trước đối thủ từng được truyền thông Malaysia “gáy lớn”, thầy trò HLV Roland hiểu rõ rằng không được phép chủ quan — đây thực sự là trận đấu khiến cả bảng C chờ đợi.

Hiện U17 Việt Nam và Malaysia đều có cùng 12 điểm. Nhưng chúng ta có hiệu số +26, chưa thủng lưới lần nào. Malaysia có hiệu số +20 và đã thủng lưới 1 lần.

Theo lịch, hai đội sẽ đụng độ nhau lúc 19h00 ngày 30/11.