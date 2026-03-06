Barcelona tìm kiếm giải pháp nào cho vị trí trung phong vào mùa hè 2026?

Lewandowski sẽ hết hợp đồng vào mùa hè 2026.

Như chúng ta thấy, có những lựa chọn trong nội bộ đội bóng và các mục tiêu bên ngoài đội bóng. Nhưng những điều đó cần được cân nhắc kỹ lưỡng bởi Barcelona đang gặp một số hạn chế về tài chính. Dưới đây, The Athletic giải thích về quá trình tìm kiếm một trung phong của Barcelona dựa trên những cuộc trò chuyện gần đây với nhiều nguồn tin tin cậy, những người đều yêu cầu được giấu tên để bảo vệ các mối quan hệ.

Tại sao Barcelona không muốn giữ Lewandowski?

Kế hoạch của Barca là để Lewandowski ra đi vào cuối mùa giải này, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Ban lãnh đạo câu lạc bộ muốn xem các cầu thủ thể hiện như thế nào trong phần còn lại của mùa giải và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau đó.

Lewandowski sẽ bước sang tuổi 38 và hợp đồng của anh ấy sắp hết hạn. Anh ấy ít được ra sân hơn trong mùa giải này, với 11 trong số 22 lần ra sân ở La Liga là từ băng ghế dự bị. Barca coi Ferran Torres, 25 tuổi, là một cầu thủ có khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tương lai của câu lạc bộ. Đội bóng xứ Catalan muốn cựu cầu thủ Man City có thêm thời gian trau dồi ở vị trí trung phong để thực hiện kế hoạch kế nhiệm đó.

Nhưng Torres, người có hợp đồng đến năm 2027, đã không thực sự gây ấn tượng với những màn trình diễn gần đây. Từ mùa thu năm ngoái, đội ngũ tuyển trạch của Barca đã xác định rằng họ muốn tăng cường hàng công.

Barcelona đang nhắm đến ai?

Cái tên nổi bật nhất trong danh sách mong muốn của giám đốc thể thao Deco vẫn là tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Các lãnh đạo cấp cao của Barcelona tin rằng nguồn cung tiền đạo hàng đầu rất hạn chế. Các nguồn tin cho biết các tiền đạo mà Barca đã theo dõi được phân loại theo chất lượng, hoặc mức độ chứng minh được khả năng ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Alvarez là một trong những tiền đạo hàng đầu của La Liga.

Alvarez thuộc nhóm những cầu thủ hàng đầu cùng với Harry Kane của Bayern Munich. Nhưng khả năng đội trưởng đội tuyển Anh cập bến Barcelona là rất thấp. Kane có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro (56,5 triệu bảng; 75,6 triệu đô la) cần được kích hoạt trước cuối tháng Giêng, nhưng điều khoản này sẽ không còn hiệu lực vào mùa hè này. Deco không phải là người ủng hộ việc chi những khoản tiền lớn cho các cầu thủ trên 30 tuổi như Kane.

Những người trong hậu trường cho rằng Barca sẽ cố gắng chiêu mộ Alvarez, và đội bóng xứ Catalan tin rằng cầu thủ 26 tuổi này rất muốn gia nhập đội bóng. Các nguồn tin nội bộ cũng tự tin rằng Barca sẽ có đủ khả năng tài chính để đưa ra một lời đề nghị hợp lý cho Atletico. Tuy nhiên, Alvarez còn hợp đồng đến năm 2030, là một cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình của Diego Simeone mùa này, và có giá trị thị trường ước tính từ 112 đến 130 triệu euro, theo CIES Football Observatory.

Mặc dù Alvarez không trải qua mùa giải tốt nhất của mình, chỉ ghi được một bàn thắng ở La Liga kể từ tháng 11 năm ngoái, nhưng ban lãnh đạo Barcelona vẫn đánh giá cao kỹ năng của anh, đặc biệt là khả năng pressing không ngừng nghỉ và khả năng lùi sâu chơi bóng giữa các tuyến.

Barca còn có thêm những cái tên khác nằm ngoài nhóm ứng cử viên "hàng đầu" của họ. Nhóm này gồm Victor Osimhen của Galatasaray và Omar Marmoush của Man City, cả hai đều 27 tuổi.

Một số lựa chọn cho vị trí trung phong ở nội bộ Barcelona

Câu trả lời hiển nhiên là Ferran Torres. Tuyển thủ Tây Ban Nha có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ và vẫn còn những năm tháng đỉnh cao phía trước. Nhưng liệu anh ấy có đủ giỏi để trở thành số 9 xuất sắc của Barcelona?

Phong độ gần đây của Ferran Torres đang không tốt. Anh ấy đã ghi 16 bàn trong 35 trận mùa này, nhưng chỉ có một bàn thắng ở La Liga kể từ đầu năm 2026. Trên tất cả các giải đấu, anh ấy chỉ ghi được ba bàn thắng trong 18 lần ra sân gần nhất cho câu lạc bộ. Trong trận bán kết lượt về Copa Del Rey, HLV Hansi Flick đã thay anh ấy ra ở phút 64.

Torres cũng đang ở một thời điểm quan trọng về tình hình hợp đồng của mình. Hiện chỉ còn 15 tháng nữa là hết hạn hợp đồng, anh ấy là thành viên trụ cột duy nhất của đội Barca mà tương lai lâu dài chưa được đảm bảo. Câu lạc bộ vẫn chưa đề nghị gia hạn hợp đồng với anh ấy.

Các nguồn tin từ Barca cho rằng Dani Olmo có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm, anh sẽ chơi trong vai trò tiền đạo ảo. Họ nói rằng đây là một trong những ý tưởng mà Barcelona đã cân nhắc khi chiêu mộ tuyển thủ Tây Ban Nha từ RB Leipzig vào năm 2024. Tuy nhiên, Olmo chưa được chơi ở vị trí trung phong vào mùa này. Cuộc khủng hoảng chấn thương mà đội bóng gặp phải đồng nghĩa với việc Olmo cần được sử dụng ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo cánh trái. Flick không tỏ ra quá vội vàng trong việc sử dụng anh như một tiền đạo cắm.

Marcus Rashford cũng có thể là một lựa chọn tiềm năng cho vị trí trung phong, nhưng Flick không coi đây là vị trí tốt nhất của cầu thủ người Anh. Và hiện tại không có cầu thủ nào ở La Masia, học viện đào tạo trẻ của câu lạc bộ, có đủ khả năng thi đấu ở vị trí đó.

Việc Barcelona chiêu mộ trung phong mới có ảnh hưởng gì đến Rashford?

Barcelona đã có những cuộc đàm phán tích cực với người đại diện của Rashford về việc mua đứt cầu thủ người Anh vào mùa hè 2026. Việc câu lạc bộ tìm kiếm một tiền đạo cắm mới không ảnh hưởng đến điều đó. Flick muốn có năm tiền đạo thuộc đội một trong đội hình, như Barca đã có vào mùa này, để có đủ chiều sâu ở hàng tấn công.

Rashford thi đấu rất tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick.

Rashford cũng được ban huấn luyện xem là một tiền đạo cánh hơn là một tiền đạo số 9, và Barca muốn hoàn tất việc chiêu mộ cầu thủ 28 tuổi này bất kể tình hình ở vị trí tiền đạo cắm như thế nào.

Tuần trước, các nguồn tin từ Barca cho biết họ dự định trả khoản phí mua đứt 30 triệu euro trong hợp đồng cho mượn với Manchester United hồi mùa hè năm ngoái bằng ba đợt trả góp, mỗi đợt 10 triệu euro trong vòng ba năm.

Liệu cuộc bầu cử có làm chậm mọi thứ lại không?

Cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona sẽ được tổ chức vào ngày 15/3, với Joan Laporta tái tranh cử và là ứng cử viên sáng giá nhất.

Các nguồn tin từ câu lạc bộ cho biết họ không muốn đưa ra quyết định cuối cùng cho đến khi có sự rõ ràng về người sẽ trở thành chủ tịch mới. Quá trình này không ngăn cản Deco tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với phía Rashford để thảo luận về các điều khoản, nhưng các cuộc đàm phán này vẫn chưa tiến triển thêm.

Nếu Laporta thắng cử, Deco sẽ tiếp tục tại vị và kế hoạch thể thao hiện tại sẽ được giữ nguyên. Nhưng hai ứng cử viên còn lại là doanh nhân công nghệ tài chính Victor Font, người về nhì sau Laporta năm 2021, và cố vấn tài chính Marc Ciria đều đã xác nhận rằng họ sẽ làm việc với một giám đốc thể thao khác.

Liệu Barca có đủ khả năng chi trả cho bản hợp đồng mới ở vị trí trung phong?

Điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng các lãnh đạo của Barca cho biết họ tự tin sẽ ở vị thế tốt hơn so với các kỳ chuyển nhượng trước đây.

"Chúng tôi chỉ còn thiếu 12 triệu euro nữa để áp dụng quy tắc 1:1 trong giới hạn lương của La Liga," thủ quỹ của Barca, Ferran Olive, nói với Cronica Global tuần trước. "Barca đang ở điều kiện để ký hợp đồng với một tiền đạo hàng đầu vào mùa hè tới. Trên thực tế, tôi có thể nói rằng câu lạc bộ đang tích cực tìm kiếm điều đó."

"Quy tắc 1:1" đề cập đến việc Barcelona có thể chi tiêu mọi euro mà họ thu được từ tiền lương để chiêu mộ các tân binh - một vị thế mà họ chưa từng có được trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây.

Tuần này, La Liga đã công bố giới hạn lương được cập nhật sau kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với giới hạn của Barcelona tăng thêm 80 triệu euro. Giờ đây, đội bóng xứ Catalan được phép chi 433 triệu euro cho tiền lương, trong khi mùa hè năm ngoái giới hạn của họ là 351 triệu euro.

La Liga tính toán giới hạn lương của mỗi câu lạc bộ dựa trên doanh thu. Trong mùa giải 2024-2025, tổng quỹ lương của Barca là 510 triệu euro, vì vậy họ vẫn còn nhiều việc phải làm ở khía cạnh này.

