Barcelona thua sốc sân nhà, Atletico Madrid mơ vé bán kết Champions League

Màn đại chiến giữa Barcelona và Atletico Madrid diễn ra căng thẳng, quyết liệt với không ít va chạm, tiếc là lại bị trọng tài Itsvan Kovacs "tiếp tay" làm hỏng khi điều hành quá cứng nhắc, thậm chí có phần nương tay với lối chơi "chém đinh chặt sắt" của đội khách đồng thời bỏ qua một quả phạt đền gây tranh cãi.



Marcus Rashford thiếu chút may mắn để có thể xé lưới Atletico Madrid

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona nhập cuộc đầy tốc độ và Marcus Rashford hai phen liên tiếp thử thách tài nghệ thủ thành Juan Musso chỉ trong 4 phút đầu tiên. Đội khách cũng đáp trả mạnh mẽ với các tình huống bóng do Julián Álvarez tạo ra. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn ngay từ đầu trận.

Lamine Yamal tả xông hữu đột giữa hàng thủ đội khách

Lamine Yamal ngỡ đã trao cơ hội để Marcus Rashford ghi bàn nhưng trọng tài dễ dàng xác định lỗi việt vị trước đó của tài năng trẻ phía Barcelona. Atlético Madrid không nao núng trước sự kiểm soát lối chơi của đội chủ nhà, tận dụng các khoảng trống phía sau hàng thủ mỗi khi đội chủ nhà dâng cao đồng thời tổ chức phòng ngự kín kẽ với số đông, khiến Barcelona gặp nhiều khó khăn.

Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1

Cơ hội rõ rệt không nhiều cho cả hai bên, cho đến bước ngoặt cuối hiệp một khi trung vệ chủ nhà Pau Cubarsí nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Giuliano Simeone sát rìa vòng cấm. Thua đơn thiệt kép, Barcelona để thủng lưới ngay sau đó từ pha đá phạt tuyệt phẩm của Julian Alvarez.

Julian Alvarez ghi siêu phẩm từ quả đá phạt, mở tỉ số trận đấu

Dù chơi thiếu người, Barcelona vẫn đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ. Rashford suýt ghi bàn ngay trong pha tấn công đầu tiên của hiệp hai, trước khi đưa bóng dội xà ngang từ một cú đá phạt uy lực.

Sức ép tiếp tục được duy trì khi Dani Olmo chỉ thiếu chút chính xác để ghi bàn gỡ ở cột xa sau pha đánh đầu chuyền bóng. Trong khi đó, Atlético gần như không tạo ra nhiều cơ hội, nhưng vẫn phòng ngự chắc chắn trước các đợt tấn công dồn dập của đối thủ.

Pubill cầm bóng sau khi thủ môn chạm chân trong vòng cấm Atletico Madrid

Giữa lúc Barcelona đang mải mê tìm bàn gỡ, Atlético bất ngờ tung đòn kết liễu. Phút 70, từ pha phản công nhanh bên hành lang trái, Matteo Ruggeri đưa bóng đến chân Alexander Sørloth, và tiền đạo vừa vào sân thay người này không bỏ lỡ với cú dứt điểm tinh tế bằng chân trái, ấn định chiến thắng 2-0.

Alexander Sørloth ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico Madrid

Barcelona thi đấu đầy nỗ lực nhưng thiếu sắc bén, qua đó nhận thất bại đầu tiên sau 10 trận trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 1). Với Atlético Madrid, đây là chiến thắng đầu tiên của họ tại Camp Nou kể từ năm 2006, đồng thời mở ra cơ hội lớn để khép lại vòng tứ kết trên sân nhà và hoàn tất cú "hat-trick" chiến thắng trước Barcelona ở các trận tứ kết Champions League.