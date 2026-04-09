Barcelona thua đau, chuyên gia tranh cãi về "quả phạt đền bị bỏ quên"

Tâm điểm của trận đại chiến Barcelona - Atletico Madrid là tình huống phút 54 khi hậu vệ Pubill để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha phát bóng của thủ môn Musso phía đội khách.

Dù pha bóng diễn ra khá rõ ràng, trọng tài Itsvan Kovacs vẫn cho trận đấu tiếp tục, đồng thời VAR không can thiệp.



HLV Hansi Flick cho rằng hậu vệ Atletico phải bị phạt thẻ và có phạt đền

Sau trận, HLV Hansi Flick tỏ ra vô cùng bức xúc: "Tôi không hiểu tại sao VAR không vào cuộc. Sai lầm là điều có thể xảy ra, nhưng trong tình huống như vậy, VAR để làm gì? Đó phải là một quả phạt đền và thẻ vàng thứ hai. Không thể chấp nhận được".

Năm 2024, trung vệ Tyrone Mings của Aston Villa đã bị trừng phạt vì hành vi vi phạm tương tự trong trận thua trước Club Brugge cũng ở Champions League. HLV Hansi Flick cho rằng các quan chức VAR lẽ ra nên yêu cầu Kovacs xem xét lại vụ việc.

Hậu vệ Marc Pubill nhận bóng từ thủ môn và dùng tay đặt lại bóng

Không chỉ dừng ở phản ứng từ nội bộ Barcelona, làn sóng tranh luận lan rộng trên các kênh truyền thông quốc tế. Trên kênh CBS, huyền thoại Thierry Henry khẳng định dứt khoát: "Khi bóng đã vào cuộc, đó là tình huống thi đấu bình thường. Nếu trọng tài thổi còi, đó chắc chắn là phạt đền. Với tôi, đây là lỗi rất rõ ràng".

Cùng quan điểm, cựu tuyển thủ Anh Micah Richards nhấn mạnh yếu tố luật lệ: "Luật là luật và phải được áp dụng. Dù có gây tranh cãi hay không, việc dùng tay chơi bóng như vậy cần bị xử phạt".

Hansi Flick cho rằng nếu pha bóng này được xử lý, thế trận hẳn đã khác đi

Trong khi đó, diễn biến trên sân lại đi theo chiều hướng bất lợi cho Barcelona. Cuối hiệp một, Pau Cubarsí bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Giuliano Simeone, được trọng tài lý giải là "cố gắng ngăn cản cơ hội ghi bàn của đối phương".

Đội chủ nhà vì thế phải chơi thiếu người từ phút 43 và ngay sau đó, Atlético tận dụng lợi thế để mở tỉ số và kiểm soát thế trận.

Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1

Dù rơi vào thế khó, Barcelona vẫn chơi đầy nỗ lực trong hiệp hai. Những cái tên như Lamine Yamal hay Pedri liên tục tạo đột biến, nhưng sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến đội chủ sân Camp Nou không thể ghi bàn.

Hansi Flick cũng lên tiếng bảo vệ các học trò: "Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, đặc biệt trong hiệp hai dù chỉ còn 10 người. Đội bóng sẽ không bỏ cuộc. Vẫn còn trận lượt về và chúng tôi tin vào cơ hội của mình".



Julian Alvarez sút phạt thành siêu phẩm bàn thắng

Trận thua này không chỉ khiến Barcelona lép vế về tỉ số, mà còn để lại nhiều tranh cãi chưa có hồi kết. Trong khi Atlético Madrid tiến gần hơn đến bán kết, đội bóng xứ Catalan buộc phải hướng đến một cuộc lội ngược dòng đầy thử thách ở trận lượt về.