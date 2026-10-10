Barcelona thông báo vào ngày 9-10 rằng hậu vệ trẻ Xavi Espart đã đồng ý gia hạn hợp đồng với CLB đến cuối tháng 6-2030, đi kèm với mức tăng lương tương xứng cùng mức phí giải phóng hợp đồng được tin là rất lớn.

Xavi Espart (trái) của Barcelona trong trận đấu tại La Liga. Ảnh: THX

Cầu thủ 19 tuổi Xavi Espart trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng La Masia của Barcelona trước đó có hợp đồng kéo dài đến tháng 6-2028, nhưng màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải hiện tại đã thúc đẩy nhà vô địch Tây Ban Nha nhanh chóng hành động để đảm bảo tương lai lâu dài cho anh.

Ở mùa giải đầu tiên khoác áo đội một, Espart nhanh chóng trở thành một lựa chọn ngày càng quan trọng: anh đá chính ở 5 trên tổng số 8 trận đầu tiên của mùa giải, đảm nhận vị trí hậu vệ trái và được ưu tiên hơn cả Alejandro Balde lẫn Joao Cancelo.

Xavi Espart đã kỷ niệm việc gia hạn hợp đồng bằng cách chia sẻ một video trên mạng xã hội, được trích dẫn bởi tờ MARCA: “Tôi sinh ra đã là một người hâm mộ Barca và đã thi đấu cho đội bóng từ khi mới 8 tuổi. Nhờ vào tất cả những gì CLB và La Masia đã mang lại, tôi đã có thể hiện thực hóa những ước mơ đầu đời của mình. Việc khoác lên mình màu áo này thực sự là một giấc mơ. Giờ là lúc để tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình và tận hưởng niềm vui, qua đó góp phần đưa Barca vươn tới những đỉnh cao mới”.

Trong tuần này, gã khổng lồ La Liga cũng đã đảm bảo tương lai lâu dài cho một trong những tài năng trẻ triển vọng và nổi bật nhất của mình. Pedro Rodriguez, cầu thủ có cùng tên với một cựu tiền đạo huyền thoại của Barcelona, chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới đến năm 2030.

Tiền vệ 18 tuổi này đang thi đấu cho đội Barcelona B, nhưng với khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở khu vực giữa sân, đồng thời được đánh giá cao nhờ sự đa năng và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cơ hội thăng tiến của anh rõ ràng đang rất rộng mở.

Trong vài năm qua, lò đào tạo trẻ của danh tiếng La Masia rất thành công khi giới thiệu cho đội hình một Barcelona một loạt tài năng xuất chúng như Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi, Marc Bernal… và tất cả họ cho đến nay đều đã gia hạn với cam kết tương lai lâu dài.