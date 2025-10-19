Barcelona nhọc nhằn đánh bại Girona, tái chiếm ngôi đầu bảng La Liga

Trận derby vùng Catalunya tại sân Olímpic Lluís Companys diễn ra theo kịch bản thực sự khó lường với thầy trò HLV Hansi Flick, cho dù Barcelona có trong tay mọi lợi thế từ sân nhà, lực lượng cho đến lịch sử đối đầu cùng Girona, đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng.

Lamine Yamal trở lại nhưng hiệu suất thi đấu không cao

45 phút đầu chật vật

Lamine Yamal trở lại sau chấn thương và anh hợp cùng Marcus Rashford, Toni Fernandez tạo thành hàng công khá lạ lẫm của "La Blaugrana". Trong thế trận tấn công áp đảo, Marcus Rashford sớm buộc thủ môn Paulo Gazzaniga phải trổ tài cản phá từ quả đá phạt trực tiếp, còn Lamine Yamal khiến hàng thủ Girona khốn đốn ở cánh phải.

Marcus Rashford vẫn kém duyên ghi bàn tại La Liga

Dù đối phương chơi với đội hình 5-1-4 nhằm hạn chế sức ép, Barcelona vẫn có bàn mở tỉ số ở phút 13 sau pha xử lý khéo léo của Pedri. Cú sút chéo góc của tiền vệ trẻ tài hoa này đưa bóng dội cột dọc cuộn luôn vào lưới – giúp Barcelona lập kỷ lục 47 trận liên tiếp ghi bàn trên mọi đấu trường.

Pedri ghi bàn thứ 200 cho Barcelona dưới thời Hansi Flick, sau 71 trận

Sau khởi đầu hứng khởi, đội chủ nhà bất ngờ bị gỡ hòa ở phút 20 khi "lão tướng" Axel Witsel tung cú "xe đạp chổng ngược" đẹp mắt trong khu vực 16m50, mang lại bàn thắng cho Girona. Từ đó, thế trận trở nên cởi mở hơn với hàng loạt cơ hội ở cả hai đầu sân. Thủ môn Wojciech Szczęsny cứu thua cho Barca bằng phản xạ xuất sắc, trong khi Gazzaniga cũng bay người cản phá cú sút xa của Frenkie de Jong. Rashford suýt lập công bằng một pha đá phạt trúng xà, còn Bryan Gil và Witsel bỏ lỡ những cơ hội rõ rệt cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, HLV Flick tung thêm Fermín López vào sân nhằm tăng sức tấn công. Barca liên tục ép sân nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của Girona. Pau Cubarsi một lần đưa được bóng vào lưới đội khách song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, còn Rashford bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cự ly gần.

Ronald Araujo ghi bàn quyết định ở phút bù giờ

Bất ngờ phút bù giờ

Tưởng chừng Barcelona phải chấp nhận bị cầm hòa, không mơ mộng việc sớm trở lại ngôi đầu bảng thì bước ngoặt trận đấu được tạo ra ở những phút bù giờ. HLV Hansi Flick liên tiếp nhận thẻ phạt và bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng trọng tài. Trong tình cảnh khó khăn chồng chất, từ một đường chuyền của Frenkie de Jong, trung vệ Ronald Araujo – lúc này được đẩy lên như một mũi nhọn thực thụ – đã bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng cho Barcelona ở phút bù 90+3.

Barcelona lên ngôi đầu với nỗi lo có thể bị Real Madrid qua mặt

Đây chỉ là chiến thắng thứ ba của Barcelona trong sáu lần tiếp Girona trên sân nhà, nhưng đủ giúp đội bóng xứ Catalan vượt qua Real Madrid, tạm thời chiếm ngôi đầu La Liga. Dù thắng trận song màn trình diễn của Barcelona vẫn đọng lại quá nhiều vấn đề, đặc biệt là việc thiếu sự chủ động trong hiệp 2 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Girona chưa thoát khỏi hai vị trí cuối bảng sau chín trận đã đấu và trận thua thứ 12 liên tiếp của Girona mỗi khi bị thủng lưới trước kể từ tháng 3, đang nối dài tháng ngày thảm họa của thầy trò HLV Michel.